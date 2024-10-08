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الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل صحة الدقهلية يتفقد سير العمل بـ "حميات المنصورة"

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
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أجرى الدكتور تامر مدكور ، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم ، زيارة مفاجئة لمستشفيي حميات المنصورة للإطمئنان على مستوى الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين.

ورافق وكيل الوزارة  فى جولته الدكتورة منى المتولى مدير المكتب الفنى وكان فى استقبالهم الدكتور محمد الرفاعى مدير المستشفى. 

واستهل مدكور زيارته بتفقد قسم الاستقبال، والقسم الداخلي، والصيدلة، وغرفة الأشعة، ومعمل التحاليل مطمئناً على توافر كافة اللقاحات والأمصال بالمستشفى.

وخلال الزيارة وجه وكيل الوزارة  بتلافى بعض السلبيات المتعلقة بعدم وجود لوحات إرشادية على بعض الأقسام والممرات وأساور تعريف للمرضى بالداخلى والعناية علاوة على عدم مطابقة قائمة الأدوية بدلاوب الاستقبال للأصناف الموجودة.

كما اطلع وكيل الوزارة على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى لحالات نقص المناعة  وحرص على الاستماع إليهم، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية لهم،و مؤكداً على إدارة المستشفى بالاهتمام بالجانب الطبي والنفسي لتلك الحالات.

وفى ختام الزيارة تفقد مدكور  أعمال التطوير والتوسعات التي تمت حتى الآن بالمستشفى ضمن خطة وزارة الصحة،لافتاً أن الهدف من أعمال التطوير هو مراعاة التيسيير على المواطنين والعاملين أثناء تلقي الخدمة.

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