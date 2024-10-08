البيت الأبيض: بايدن يؤجل رحلته لألمانيا وأنجولا لمتابعة الاستعدادات لإعصار "ميلتون"

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أرجأ رحلته المقبلة إلى ألمانيا وأنجولا؛ للإشراف على الاستعدادات الجارية لمواجهة إعصار ميلتون، وبحث جهود الإغاثة في جنوب شرقي الولايات المتحدة جراء إعصار هيلين المدمر.

وذكر البيت الأبيض - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - "بالنظر إلى المسار المتوقع وقوة إعصار ميلتون، فإن الرئيس بايدن أرجأ رحلته المقبلة إلى ألمانيا وأنجولا للإشراف على استعدادات مواجهة الإعصار ومعالجة تأثيرات إعصار هيلين بجميع أنحاء جنوب شرق أمريكا".

ومن المتوقع أن يضرب الإعصار ميلتون فلوريدا منتصف الأسبوع الجاري، كما حذر مرصد الطقس الأمريكي (NOAA) في نهاية مايو الماضي من أن موسم الأعاصير الذي يمتد من أوائل يونيو إلى نهاية نوفمبر سيكون استثنائيًا هذا العام، مع احتمال حدوث من أربعة إلى سبعة أعاصير من الفئة الثالثة أو أكثر.