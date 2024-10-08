ارتفاع أغلب مؤشرات البورصات الخليجية عند ختام تعاملات اليوم

اختتمت معظم مؤشرات البورصات الخليجية على ارتفاع في ختام تعاملات اليوم، واستردت المؤشرات جزءًا من خسائرها التي منيت بها الأيام الماضية بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

وتأثرت عمليات البيع والشراء وسط توجهات مختلفة من المستثمرين بالأسواق بالنسبة للأسهم القيادية التي تؤثر في اتجاهات السوق.

ففي السعودية، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي اليوم مرتفعًا 113.55 نقطة ليقفل عند مستوى 12027.17 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8.2 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 969 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 111 شركة ارتفاعًا في قيمتها فيما أغلقت أسهم 116 شركة على تراجع.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 105.82 نقاط ليقفل عند مستوى 24543.35 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 38 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 6 ملايين سهم.

كما أنهى المؤشر العام لبورصة عمان تعاملات اليوم /الثلاثاء/ مرتفعًا 0.37 بالمائة، ليصل إلى مستوى 2374.35 نقطة، رابحًا 8.66 نقطة عن مستوياته بنهاية جلسة أمس الاثنين.

ودعم أداء البورصة اليوم، ارتفاع مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.51 بالمائة، مدفوعًا بارتفاع البنك الاستثماري بنسبة 3.4 بالمائة، وارتفع بنك صفوة الإسلامي بنسبة 1.6 بالمائة.

وارتفع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.32 بالمائة، مع صدارة سهم الأسواق الحرة للرابحين بالسوق الأول بنسبة 6.04 بالمائة، وصعد سهم الدولية للتعليم بنسبة 0.86 بالمائة.

وفي الكويت، ارتفع المؤشر العام 51.32نقطة بنسبة بلغت 0.73 %ليبلغ مستوى 7035.74 نقطة وتم تداول 329.3 مليون سهم عبر 17729 صفقة نقدية بقيمة 62.5 مليون دينار نحو( 190.6 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الأول 0.50%، كما ارتفع "العام" 0.73%، وصعد المؤشران الرئيسي 50 والرئيسي بنسبة 2.35% و1.82% على التوالي، عن مستوى أمس الاثنين.

وسجلت البورصة سيولة خلال تعاملات جلسة اليوم بقيمة 62.57 مليون دينار، وزعت على 329.34 مليون سهم، بتنفيذ 17.73 ألف صفقة.

وأغلق مؤشر البحرين العام اليوم على تباين، وذلك عند مستوى 1،999.22 بانخفاض وقدره 2.12 نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع الاتصالات وقطاع المواد الأساسية.

في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 798.69 بارتفاع وقدره 1.45 نقطة عن معدل إقفاله السابق..وقد بلغت كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم 994 ألف و536 سهم بقيمة إجمالية قدرها 393 ألف و332 دينار بحريني تم تنفيذها من خلال 52 صفقة.

وفي قطر أغلق مؤشر بورصة قطر جلسة تداولاته اليوم، مرتفعا بواقع 60.86 نقطة، أي بنسبة 0.58 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10512.20 نقطة.

وتم خلال الجلسة تداول 188 مليونا و517 ألفا و898 سهما، بقيمة 448 مليونا و942 ألفا و212.133 ريال، نتيجة تنفيذ 17433 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 43 شركة، بينما انخفضت أسهم 7 شركات أخرى، وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق.