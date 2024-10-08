سائق توك توك ينهي حياته شنقا لمروره بأزمة نفسية في الحوامدية

أقدم سائق توك توك، على إنهاء حياته شنقا لمروره بأزمة نفسية داخل مسكنه بدائرة قسم شرطة الحوامدية بالجيزة.

تلقلى الرائد محمد فهمي رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغا بالعثور على أحد الأشخاص مشنوق داخل مسكنه بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة سائق توك توك، مشنوق ومدلي بحبل مربوط نهايته بجنش المروحة وبسؤال أسرة المتوفي افادوا باقدامه على إنهاء حياته شنقا لمروره بأزمة نفسية ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.