مفوضية الانتخابات بالعراق تؤكد جاهزيتها الكاملة لانتخابات كردستان

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الثلاثاء، أن جميع الأمور الفنية واللوجستية جاهزة لانتخابات إقليم كردستان العراق.

وقال رئيس المفوضية القاضي عمر أحمد - في مؤتمر صحفي حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) - إن جميع الأمور الفنية واللوجستية جاهزة لانتخابات كردستان العراق، مشيرا إلى أنه بعد احتساب التصويت إلكترونيا سيتم العدد والفرز يدويا وبعدها ستعلن النتائج، مؤكدا جاهزية جميع الأجهزة للانتخابات بعد إجراء عدة اختبارات متقدمة ومتطورة عليها.

ولفت إلى أن المفوضية ومجلس المفوضين واللجنة المركزية ستعمل على إدارة العملية الانتخابية لاختيار برلمان كردستان بشكل مهني وحيادي وأن تكون على مسافة واحدة، وأن المفوضية ستدير الانتخابات بشكل ناجح ولن تعطي الفرصة لأي جهة للتدخل في عملها أو التلاعب بالنتائج.

يذكر أن رئاسة إقليم كردستان العراق قد حددت في الـ 26 من شهر يونيو الماضي، يوم 20 أكتوبر الجاري موعدًا للانتخابات البرلمانية في الإقليم.

وكانت الحملات الدعائية لانتخابات برلمان إقليم كردستان العراق قد انطلقت في الـ 25 من شهر سبتمبر الماضي، ومن المقرر أن تتوقف يوم 15 أكتوبر الحالي.

