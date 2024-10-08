مجزرة إسرائيلية في بعلبك.. قصف جوي يودي بحياة عائلة لبنانية

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان اليوم الثلاثاء، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي ارتكب مجزرة بقصفه منزل مواطن لبناني في بلدة الخضر في بعلبك بمحافظة بعلبك الهرمل، كان في داخله عائلة مؤلفة من خمسة أشخاص.

وذكرت أنه تمكنت فرق الإنقاذ العاملة في "الهيئة الصحية الإسلامية" التابعة لحزب الله، والدفاع المدني والمتطوعون من الأهالي مستعينة بالجرافات تمكنت من انتشال جثامين 3 شهداء من تحت الركام، وما زال العمل متواصلا في الموقع بحثا عن إثنين آخرين ورفع الأنقاض.

في السياق ذاته، نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت مدينة بنت جبيل بقضاء بنت جبيل، وبلدتي شيحين قضاء صور وعيتا الشعب بمحافظة النبطية.

كما شن الاحتلال الإسرائيلي غارة على مرتفعات جبل صافي في منطقة إقليم التفاح جنوب لبنان.

