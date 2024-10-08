القبض على عاطل وزوجته بحوزتهما مواد مخدرة وسلاح ناري في أوسيم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطل وزوجته بحوزتهما كمية كبيرة من جوهر مخدر الهيروين وسلاح ناري بدائرة مركز شرطة أوسيم.

كانت قد وردت معلومات إلي المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام عاطل وزوجته بالاتجار في المواد المخدرة متخذين من دائرة المركز وكرا لمزاولة أعمالهما الإجرامية.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين وبحوزتهما "15 أسطوانة لمخدر الهيروين، 10 لفافات لذات المخدر، سلاح ناري، هاتف محمول، مبلغ مالي" جري اقتيادهما إلي ديوان المركز.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.