التحقيق مع سائق بتهمة سرقة رجل أعمال أثناء توصيله إلى المطار

تستكمل النيابة العامة بالنزهة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار معتز زكريا، التحقيق مع سائق خاص وذلك علي خلفيه اتهامه بسرقه أموال رجل أعمال، قبل صعوده إلى الطائرة أثناء توصيله إلى مطار القاهرة، قبل إخفائها داخل السيارة ملك رجل الأعمال.

وبعمل التحريات تبين أن قيمه المسروقات ألف دولار وألف ريال سعودي، وان السائق حاول إخفاء جريمته داخل السيارة ثم ألقى المحفظة خاصة المجني عليه أمام المطار، قبل أن يعثر عليها عامل نظافة وتسليمها إلى رجال الأمن بالمطار.

وتم التحقيق مع المتهم فيما هو منسوب إليه من اتهامات، وتولت الجهات المختصة التحقيق في الواقعة.