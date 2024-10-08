ads
الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مصرع فني لحام سقط أثناء عمله بمحور عمرو بن العاص في الجيزة

أرشيفيه
أرشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

لقي فني لحام مصرعه إثر سقوطه أثناء عمله أعلى قطعة خرسانية بمحور عمرو بن العاص بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة.

تلقى الرائد محمد أشرف رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط عامل من أعلى محور عمرو بن العاص بدائرة القسم، وبالانتقال والفحـــص تبين أنه أثناء عامل فني لحام أعلى قطعة خرسانية اختل توازنه وسقط لقي مصرعه في الحال، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

النيابة العامة امن الجيزة سقوط عامل قسم شرطة الطالبية محور عمرو بن العاص مديرية امن الجيزة مصرع فني