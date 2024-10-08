مصرع فني لحام سقط أثناء عمله بمحور عمرو بن العاص في الجيزة

لقي فني لحام مصرعه إثر سقوطه أثناء عمله أعلى قطعة خرسانية بمحور عمرو بن العاص بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة.

تلقى الرائد محمد أشرف رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط عامل من أعلى محور عمرو بن العاص بدائرة القسم، وبالانتقال والفحـــص تبين أنه أثناء عامل فني لحام أعلى قطعة خرسانية اختل توازنه وسقط لقي مصرعه في الحال، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.