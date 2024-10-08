عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: "نتنياهو.. رجل السلطة العنيد الذي خالف كل القوانين الدولية والإنسانية".

رجل السلطة العنيد والرافض للسلام.. السياسي المتعطش للدماء، والمسؤول عن أكبر المجازر التي ارتكبت في حق الفلسطينيين والإنسانية على حد سواء، أوصاف تنطبق على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي قاد واحدة من أبشع الحروب غير المتكافئة في تاريخ الإنسانية بين جيش مدجج بأحدث الأسلحة وأفتكها ومدنيين عزل لم يرتكبوا جرما ولم تكن لهم جريرة سوى أنهم فلسطينيون، ظلمهم الاحتلال وخذلهم العالم.

نتنياهو البالغ من العمر 73 عاما، الذي تولى رئاسة الوزراء 6 مرات، وهو الرقم القياسي الذي لم يبلغه أي رئيس وزراء آخر في تاريخ إسرائيل، روج لنفسه وبشكل مباشر طوال حياته السياسية باعتباره الشخص الأفضل لحماية إسرائيل من أي عدوان من كل القوى المعادية بالشرق الأوسط.