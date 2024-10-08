محافظ أسوان: الإسراع بمعدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة لجني المواطن ثمار الإنجازات

التقى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان باللواء مجاهد الفرماوى رئيس مجلس إدارة مصنع حلوان للصناعات المتطورة / الهيئة العربية للتصنيع لمناقشة الموقف التنفيذى لبعض مشروعات الصرف الصحى التى يقوم بتنفيذها المصنع داخل قرى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة " .

أهمية الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية

وخلال اللقاء الذى حضره اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ للمشروعات ، والمهندسة سوزان متولى رئيس جهاز مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ، أكد الدكتور إسماعيل كمال على أهمية الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية بالجودة والكفاءة العالية لدخولها التشغيل التجريبى والخدمة حتى يجنى المواطن الأسوانى ثمار سلسلة الإنجازات المتتالية التى تشهدها مختلف القرى والنجوع ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، وبما يصب فى تحسين مستوى المعيشة والإرتقاء بالخدمات بمختلف قطاعات العمل العام .

وأشار إلى أهمية المتابعة المستمرة للأعمال الجارية بالمشروعات المتنوعة ، ولاسيما فى ظل تسخير كافة الإمكانيات وتذليل العقبات بما يتطلب إلزام الشركات المنفذة بنهوها وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لها .

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