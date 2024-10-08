بسبب انفصالها عن خطيبها.. فتاة تحاول التخلص من حياتها في حلوان

شهدت مدينة حلوان، واقعة مأساوية، بعدما أقدمت فتاة علي محاولة التخلص من حياتها عن طريق تناول جرعة زائدة من عقار لعلاج الأمراض النفسية، بسبب انفصال خطيبها عنها.



تلقى المقدم محمد مجدي، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، إشارة من مستشفي النصر العمالي - باستقبالها المدعوة / 23 سنة، عاملة بمحل هواتف محمول كائن بدائرة القسم ومقيمة دائرة القسم، مصابة باضطراب بدرجة الوعي ، ولا يمكن استجوابها اثر تناولها جرعة زائدة من عقار " كلوزابكس " – تم تحويلها إلى معهد السموم.



وبالانتقال وسؤال والدة المصابة المدعوة سن 37 ربة منزل ومقيمة دائرة القسم، وقررت بأن نجلتها المصابة تعاني من حالة نفسية منذ أسبوعين نظراً لانفصالها عاطفياً عن احد الأشخاص من المقرر خطبتهما ، قامت علي اثر ذلك بتناول أقراص من ذات العقار بقصد التخلص من حياتها حال تواجدها بمحل عملها نتج عن ذلك إصابتها المنوه عنها ، ولا يتهم أو يشتبه في احد جنائيا في إصابتها.