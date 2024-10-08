ads
الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بسبب انفصالها عن خطيبها.. فتاة تحاول التخلص من حياتها في حلوان

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهدت مدينة حلوان، واقعة مأساوية، بعدما أقدمت فتاة علي محاولة التخلص من حياتها عن طريق تناول جرعة زائدة من عقار لعلاج الأمراض النفسية، بسبب انفصال خطيبها عنها.
 

تلقى المقدم محمد مجدي، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، إشارة من مستشفي النصر العمالي - باستقبالها المدعوة / 23 سنة، عاملة بمحل هواتف محمول كائن بدائرة القسم ومقيمة دائرة القسم، مصابة باضطراب بدرجة الوعي ، ولا يمكن استجوابها اثر تناولها جرعة زائدة من عقار " كلوزابكس " – تم تحويلها إلى معهد السموم.

وبالانتقال وسؤال والدة المصابة المدعوة  سن 37 ربة منزل ومقيمة دائرة القسم، وقررت بأن نجلتها المصابة تعاني من حالة نفسية منذ أسبوعين نظراً لانفصالها عاطفياً عن احد الأشخاص من المقرر خطبتهما ، قامت علي اثر ذلك بتناول أقراص من ذات العقار بقصد التخلص من حياتها حال تواجدها بمحل عملها نتج عن ذلك إصابتها المنوه عنها ، ولا يتهم أو يشتبه في احد جنائيا في إصابتها.

الامراض النفسية حالة نفسية حاول الانتحار علاج الأمراض النفسية