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الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

خبير: الاحتلال لا يقوم بأي عملية عسكرية دون التنسيق مع أمريكا

بايدن ونتنياهو
بايدن ونتنياهو
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أكد فايز عباس، الخبير في الشؤون الإسرائيلية، إن الحديث عن أن إدارة بايدن أصبحت غير واثقة مما تقوله حكومة إسرائيل عن خططها العسكرية وقيام إسرائيل بمفاجأة إدارة بايدن في عملياتها العسكرية هي كذبة كبيرة من البيت الأبيض ومن بايدن شخصيًا، مشيرًا إلى أن الحكومة الإسرائيلية لا تقوم بأي عملية عسكرية دون التنسيق والإعداد والمشاركة الأمريكية.

وأضاف عباس، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إدارة بايدن تحاول أن تكون هي الشرطي الأقل سوءًا من الإسرائيليين، مؤكدًا أن الاستراتيجية الإسرائيلية هي بالتنسيق بالكامل مع الاستراتيجية الأمريكية ولا يوجد أي خلاف بين إدارة بايدن ونتنياهو حول العمليات العسكرية إن كانت في قطاع غزة وإن كانت في لبنان وضد إيران.

وأوضح أنه قبل اجتياح رفح وتدميرها كانت الإدارة الأمريكية تتحدث عن أنها ضد وأنها تعارض وكل مثل الكلام، لكن إسرائيل لم تقصف ولا قنبلة واحدة على رفح حتى حصول نتنياهو على الضوء الأخضر من بايدن شخصيًا وليس من إدارة بايدن، مؤكدًا أن إدارة بايدن هي شريكة لحكومة إسرائيل بكل العمليات العسكرية.

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