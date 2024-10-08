بالأسماء.. مصرع وإصابة 18 شخصا إثر انقلاب سيارة نقل بالوادي الجديد

لقيت شقيقتان مصرعهما، فيما أصيب 16 أخرون في حادث مروري، اليوم الثلاثاء، بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا بوصول جثتين لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي ومصابون في حادث مروري.

تبين انقلاب سيارة ربع نقل بمنطقة الكيلو 10 بطريق " سهل بركة – الفرافرة"، أسفر عن مصرع شابتين وإصابة 16 أخرون.

أسفر الحادث عن إصابة كل من أحمد محمد حمدان، 20 عاما، بسمة فيض الله خطيب، 55 عاما، محمد رفعت نجيب، 14 عاما، السيد بدوي عبد الجواد، 40 عاما، أمنية عبد العزيز سليمان، 40 عاما، نعيمة عبد العاطي محمد، 23 عاما، رضوان إبراهيم رضوان، 14 عاما، أحمد عبد الفتاح صبحي، 14 عاما، عبد الرازق سعد سليمان، 23 عاما، نبيلة عبد العاطي محمد، 30 عاما، خلود على فيض الله، 12 عاما،فاطمة عبد العاطي محمد، 37 عاما، محمد محمد محمد حمدان، 23 عاما، حنان سنوسي خطيب، 35 عاما، صباح فيض الله خطيب، 37 عاما.

فيما أسفر الحادث عن مصرع كل من فاطمة جامع عثمان محمد، 19 عاما، وشقيقتها أمينة جامع عثمان محمد، 21 عاما.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت جثث ضحايا الحادث والمصابين لمستشفى الفرافرة المركزي وجرى تحرير محضر بالحادث وإخطار النيابة العامة للتحقيق.