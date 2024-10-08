وزير العمل يُعلن توفير 2000 فًرصة عمل في شركة أسواق تجارية

أعلن محمد جبران وزير العمل ،اليوم الثلاثاء، عن توفير أكثر من 2000 فرصة عمل في شركة للأسواق التجارية، وذلك خلال الفترة المقبلة التي تشهد مجموعة من التوسعات لها، والتنسيق لتوفير فرص عمل في فروع "الشركة" في عدد من البلدان العربية.

ووجه الوزير،الإدارة العامة للتشغيل لصياغة إعلان ورابط الكتروني للتقديم على الدفعة الأولى من الفرص المطلوبة وعددها 300 فًرصة متوفرة حتى الأن على مِهن: إداريين وأمن، وخدمة عملاء، ومُتلقى طلبات، وخباز، وحلواني، وأمين مخزن، ومنسق ممرات، وطهي، وكاشير.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير جبران اليوم ،بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة ، مع وفدِ من إدارة "الشركة".

وقال الوزير جبران عقب اللقاء، إن هذه الفرًص الجديدة تأتي في إطار جهود وزارة العمل في تنفيذ سياسة "التدريب من أجل التشغيل" وتوفير عِمالة ماهرة ،ومُدربة طبقًا لاحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.

حضر اللقاء من وزارة العمل :شيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وهبة أحمد مدير عام التشغيل، ود. محمود حمزاوي مدير عام المكتب الفني، وأحمد مصطفى مدير إدارة التطبيقات بمركز المعلومات .

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