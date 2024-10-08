محافظ أسوان: خطة متكاملة بمشروعات مستقبلية للتمكين الاقتصادي للمرأة وتدريب الأطفال

استقبل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ماتيو كابروتى المدير القطرى لهيئة إنقاذ الطفولة بمصر ، والوفد المرافق له، وذلك بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، ومحمد عبد اللطيف مدير مكتب الهيئة بأسوان ، والمهندسة دينا إبراهيم مدير وحدة التعاون الدولى.

تم إستعراض أوجه التعاون المشترك والمستقبلى بين المحافظة وهيئة إنقاذ الطفولة بما يتكامل مع الخدمات المتنوعة التى قدمتها الهيئة خلال الفترة الأخيرة من الدعم النفسى والرعاية الصحية والتعليمية للأطفال الوافدين من دولة السودان ، تواكباً مع الملحمة الوطنية التى قدمتها أجهزة الدولة المصرية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للأشقاء السودانيين .

خطة متكاملة وفقاً لرؤية جديدة

ومن جانبه أكد الدكتور إسماعيل كمال على الدور الهادف الذى تقوم به الهيئة لتقديم أوجه الرعاية والدعم للأطفال فى كافة الإتجاهات ، مطالباً بأهمية وضع خطة متكاملة وفقاً لرؤية جديدة ترتكز على تنفيذ سلسلة من المشروعات المستقبلية للهيئة والأنشطة والتدريبات للأطفال ، فضلاً عن تحقيق التمكين الإقتصادى للمرأة من خلال تنفيذ مشروعات إنتاجية لها ، وتقديم الدعم للأعمال التى تقوم بها من المشغولات اليدوية والمنتجات البيئة لمساعدتها فى توفير التربية السليمة لأطفالها ، والرعاية الصحية والتعليمية لهم على الوجه الأكمل .

فيما عبر المدير القطرى لهيئة إنقاذ الطفولة عن سعادته باللقاء مع محافظ أسوان ، مؤكداً على إعتزازه بتعزيز أوجه التعاون ، وخاصة فيما يتعلق بالخدمات الصحية ، وتحسين الوصول إلى الخدمات الطبية عالية الجودة ، فضلاً عن الإهتمام بالمرحلة التعليمية للأطفال من المصريين والسودانيين بما يساهم فى تحقيق التنمية المستدامة بشكل مستقبلى .

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