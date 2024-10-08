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الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مصرع شخص سقط من قطار بالقاهرة

ارشيفية
ارشيفية
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لقي شخص مصرعه منذ قليل في القاهرة، وذلك على شريط السكة الحديد في الشرابية؛ حيث إنه سقط من قطار بنها أثناء قدومه إلى القاهرة وتهدئته السرعة بالقرب من نفق فيكتوريا.

وبعمل التحريات تبين أن المتوفى اختل توازنه أثناء تواجده في القطار، وتُوفي على الفور متأثرا بإصابته بتهشم في مؤخرة الرأس وبتر في القدمين، وبسؤال شقيقه لم يتهم أحدا أو يشتبه في وفاته جنائيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة الشرابية،أفاد بأنه أثناء استقلال شخص القطار ويبلغ من العمر 51 عاما حاصل علي ليسانس حقوق، حيث ان القطار كان قادم من بنها باتجاه القاهرة اختل توازنه وسقط من القطار.

الأجهزة الأمنية أختل توازنه الشرابية شخص سقط من قطار