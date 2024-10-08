الأحد المقبل.. "القابضة للكهرباء" تناقش ميزانيات الشركات التابعة

تبدأ الشركة القابضة لكهرباء مصر في عقد اجتماعات لمناقشة ميزانية شركات الكهرباء التابعة لها وذلك يوم الاحد القادم 13 اكتوبر تمهيدا لاعتماد ميزانية كل شركة ومناقشة كافة تفاصيل ماتم صرفه وتنفيذه خلال العام المالي الماضي 2023-2024 من استثمارات وإيرادات ومصروفات إضافة إلى ماتم الوصول إليه من تطوير للمحطات والشبكات والفقد الفني والتجاري بكافة الشركات.

وسيتم مناقشة مدي تحقيق الشركات لعجز مالي من عدمه وماتم تركيبه من عدادات وتنفيذه من مشروعات واجمالي عدد المستهلكين والعقود التى تم توقيعها وغيرها ونسب الفقد ستكون من أهم الملفات التي سيتم مناقشتها حيث سيتم مواجهة كل رئيس شركة بنسبة الفقد في شركته وجهوده في خفضه والعقبات التي تواجهه وتحول دون خفض نسبة الفقد.

كما سيتم مناقشة كل شركة بدءا من الاحد 13 اكتوبر حتي الخميس 17 اكتوبر.

سيتم مناقشة شركات المحطات المائية وغرب الدلتا ووسط الدلتا لانتاج الكهرباء يوم الاحد الموافق 13 اكتوبر.

ثم يوم الاثنين شركات القاهرة لانتاج الكهرباء و شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء ووجه قبلي لإنتاج الكهرباء.

ويوم الثلاثاء سيتم مناقشة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء و مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء وجنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

وفي يوم الاربعاء شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء والاسكندرية لتوزيع الكهرباء وشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء بالاضافة الي شركة الخدمات الطبية.

وفي يوم الخميس سيتم مناقشة ميزانيات شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء وشركة القناة لتوزيع الكهرباء وشركو شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.