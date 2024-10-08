محافظ أسوان: ملحمة أكتوبر علامة فاصلة في تاريخ كفاح شعب مصر

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بقيام اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ بحضور فعاليات الإحتفالية التى قام بتنظيمها كيان شباب أهل مصر للمحافظات الحدودية بمناسبة الذكرى الـ 51 لإنتصارات حرب أكتوبر المجيدة بقاعة نقابة المعلمين وذلك بحضور الدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان ، وأيضاً أعضاء الكيان ، والقيادات التنفيذية .

ملحمة أكتوبر علامة فاصلة فى تاريخ كفاح شعب مصر العظيم

وفى كلمة محافظ أسوان تم التأكيد على أن ملحمة أكتوبر تعتبر علامة فاصلة فى تاريخ كفاح شعب مصر العظيم ، ولذا فيجب أن تكون هذه الذكرى الغالية نبراساً لشبابنا وأبنائنا لمواصلة هذا العطاء والتضحية وبذل أقصى جهده لخدمة وطنه ، مع ضرورة أن يستلهم هذا الجيل والأجيال القادمة الدروس والعبر فى العمل على إعلاء قيم ومبادئ الإنتماء لحب الوطن والتعريف بعظم التحديات الحالية .

ولفت إلى أن إنتصارات أكتوبر تؤكد على أننا قادرون على تحقيق المستحيل عندما يكون الإتحاد منهجنا من أجل هدف واحد ، وهذا ما يتحقق من خلال تنفيذ سلسلة عظيمة ومشرفة من الإنجازات والمشروعات المتتالية فى كافة قطاعات العمل العام داخل الجمهورية الجديدة بفكر ورؤية وحكمة من ربان سفينتها الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وتم تقديم الشكر لأعضاء كيان شباب أهل مصر للمحافظات الحدودية لتنظيم هذه الفاعلية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لتعزيز روح الولاء لدى أبنائنا وفتح المجال أمام تبادل الخبرات والثقافات فيما بينهم.

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