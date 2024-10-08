رئيس “الحجر الزراعي” يبحث مع سفيرة نيوزلاندا بالقاهرة تعزيز صادرات القطاع

استقبل اليوم د محمد المنسي رئيس الحجر الزراعي وفدا من نيوزلاندا برئاسة سعادة السفيرة Amy Laurenson سفيرة نيوزلاندا بالقاهرة وAndrew Pavitt المستشار الزراعي النيوزلاندي لاقليم الشرق المتوسط وبحضور كلا من Sophie Goulter نائبة البعثة الدبلوماسية بالقاهرة بالاضافة الي Shaza Wattar استشاري السياسات بدبي ويسرا محمود مراجع السياسات بالسفارة بالقاهرة.

جاء في إطار تكليفات القيادة السياسية بتعزيز الصادرات الزراعية المصرية وتنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالاستمرار في فتح اسواق جديدة امام حركة المنتجات الزراعية المصرية.

وخلال اللقاء بحث الجانبين سبل التعاون الثنائي المشترك ووضع أجندة مشتركة لاولويات فتح السوق النيوزلاندي أمام بعض صادرات مصر الزراعية طبقا للأولويات المتفق عليها .

حيث أشاد الجانب النيوزلاندي بالنظم المتبعة من الحجر الزراعي المصري والتي أدت الي فتح السوق النيوزلاندي امام البرتقال عام ٢٠٢٠ و الذي امتد لباقي انواع الموالح عام ٢٠٢٢ .

ويعكف الجانب النيوزلاندي حاليا علي دراسة الملف الفني للعنب المصري تمهيدا لنفاذه الي سوق نيوزلاندا قريبا مع باقي السلع المستهدفة من الجانب المصري .

و قام "المنسي" بتوجيه الشكر للبعثة الدبلوماسية بالقاهرة و الخبراء القادمين من المكتب الإقليمي بدبي

حضر اللقاء فريق الصحة النباتية وفتح الاسواق بالحجر الزراعي المصري حيث تم شرح كافة الجهود المبذولة لتيسير انسياب حركة الصادرات المصرية الزراعية للأسواق الجديدة

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