أمانة العمل الجماهيري بـ"مستقبل وطن" تعقد اجتماعها التنظيمي لوضع خطة عمل الفترة المقبلة

عقدت أمانة العمل الجماهيري المركزية لحزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أحمد أمين مسعود، اجتماعها التنظيمي الأول بعد إعلان تشكيلها رسميا، لمناقشة خطة عملها خلال الفترة المقبلة، بحضور الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة المكتب الأمانة، في المقر الرئيسي للحزب بالقاهرة الجديدة.

أشار المهندس أحمد أمين مسعود إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار وضع خطة عمل الفترة القادمة لأمانة العمل الجماهيري مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد تنظيم العديد من الفعاليات والندوات والجولات الميدانية على مستوى محافظات مصر كافة.

كما ناقش الحضور أفكار مختلفة لمجموعة من المبادرات والفاعليات، على رأسها التعاون بين أمانة العمل الجماهيري وأمانة ذوي الهمم وتوقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسات حكومية بما يصب في صالح المواطن.