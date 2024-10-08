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الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يتابع أنشطة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان داخل 3 قرى

تحت مظلة المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الانسان

أنشطه صندوق مكافحة
أنشطه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بأسوان
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تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، أنشط’ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وذلك تحت مظلة مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "بداية جديدة لبناء الانسان"، وبإشراف من المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، وأشاد الدكتور إسماعيل كمال بالجهود التى يبذلها الشباب المتطوعين بالصندوق بكافة مراكز ومدن المحافظة .

وأكد المحافظ أن أجهزة المحافظة لا تتوانى فى تقديم كافة أوجه الدعم اللوجستى لكافة الوزارات والهيئات المشاركة فى المبادرة الرئاسية .

ومن جانبه أوضح نائب المحافظ بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان يتم تسخير مختلف الإمكانيات لدعم أنشطة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ، وكذا كافة  المبادرات التوعوية المتعلقة بتوضيح خطورة المخدرات لتصبح هذه المحافظة العريقة خالية من المخدرات ، لافتاً إلى أنه يتم التنسيق بشكل مستمر بين كافة الجهات المعنية لتكثيف الجهود الهادفة لتوعية كافة فئات المجتمع بأهمية المواجهة الحاسمة لمختلف السلوكيات السلبية .

انطلاق  فرق عمل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بثلاث قرى مدرجة ضمن مبادرة " حياه كريمة

وفى السياق ذاته أشارت ولاء سعد عرفه منسقة الصندوق بأسوان بأنه مع بدء تدشين المبادرة الرئاسيه للتنمية البشرية إنطلقت فرق عمل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بثلاث قرى مدرجة ضمن مبادرة " حياه كريمة " وهى قرية غرب سهيل بمركز أسوان ، وقريتى البصيلية قبلى والكلح غرب بمركز إدفو وذلك من خلال حملة طرق الأبواب ، بالإضافة إلى المرور على مراكز الشباب والكافيهات والأندية والمواقف والحدائق والميادين العامة حيث تم استهداف 572 أسرة بالقرى الثلاثه بإجمالى 2561 فرد من الذكور والإناث، مؤكدة على وجود 10 حالات طلبت العلاج أثناء مرور فريق الصندوق، وهذا العلاج سيقدم مجاناً وفى سرية تامة .

وتجدر الإشارة إلى أن مركز علاج الإدمان الذى أنشئ بجامعة أسوان أقيم على مساحة 4 ألاف م2 ، ويستوعب المركز علاج 90 حالة، ويتحمل الصندوق تكاليف علاجهم وإقامتهم مجاناً طبقاً للمعايير الدولية ، كما يخدم المركز أبناء محافظة أسوان والمحافظات المجاورة حيث يتم تلقى طلبات العلاج من خلال الخط الساخن 16023  ، ويضم المركز أيضاً عيادات خارجية وقاعات تدريب وأنشطة رياضية وفنية وورش تدريب لتأهيل المتعافيين لسوق العمل ودمجهم مرة أخرى بالمجتمع.

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