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الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الطفلة السودانية جانيت.. شاهد لحظة النطق بحكم الإعدام على المتهم

لحظة النطق بالحكم
لحظة النطق بالحكم
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قضت محكمة جنايات القاهرة في قضية الطفلة السودانية جانيت المنعقدة في التجمع الخامس، بحكمها على المتهم بقتل الطفلة الرضيعة السودانية المعروفة إعلاميا بقضية الطفلة جانيت في مدينة نصر بالإعدام شنقاً عما أسند إليه من اتهام وألزمته المصاريف الجنائية بالدعوى.


تفاصيل الحكم في قضية الطفلة السودانية

الطفلة السودانية جانيت

صدر القرار برئاسة سيد عبدالعزيز توني، والمستشارين بولس رفعت رمزي، ومحمد عبدالمنعم بركات، ومحمد عاطف أحمد، وأمانة سر ممدوح غريب، وغريب فاروق.

وأحالت هيئة المحكمة أوراق المتهم الجلسة الماضية لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.
وكان النائب العام المستشار محمد شوقي، قد أمر بإحالة المتهم في القضية رقم 5901 لسنة 2024 جنايات ثالث مدينة نصر، إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته فيما نُسب إليه من ارتكاب جرائم خطف المجني عليها وهتك عرضها وقتلها عمدًا، والمعاقب عليها بالإعدام.

الطفلة السودانية

يذكر أن المحكمة أمرت في جلسة سابقة، بإيداع المتهم في قضية الطفلة السودانية مصلحة الطب النفسي 3 أسابيع، لفحص المتهم وقت وقوع الجريمة.

وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا بالعثور على جثمان المجني عليها؛ الطفلة السودانية - التي تبلغ من العمر عشرة أشهر- بإحدى الحدائق العامة المجاورة لمسكنها، فبادرت بالانتقال لمعاينة مسرح الجريمة، ومناظرة الجثمان.

وتبين من التحقيقات أن المتهم خَطف المجني عليها حال لهوها وشقيقتها أمام منزلهما، وتوجه بها إلى حديقة مجاورة، حيث قام بهتك عرضها، فلما تعالت صرخاتها قتلها خنقًا، واعترف المتهم بارتكاب الواقعة وفق هذه الرواية، وهو ما تأكد بتقرير الصفة التشريحية.

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