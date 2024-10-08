للمرة الثانية.. تجديد حبس المتهم بقتل والدته بالوراق

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح شمال الجيزة استمرار حبس المتهم بقتل والدته بدعوى إدمانها المخدرات، 15 يوما على ذمة التحقيقات للمرة الثانية.

كان تلقى المقدم محمد طارق عبد العظيم رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى يفيد باستقبال سيدة في عقدها الرابع بها آثار كدمات وسحجات متفرقة وادعاء تعدي آخر ولقيت مصرعها خلال محاولات إسعافها ومقيمة بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص وعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجل المجني عليها، حيث قام بالتعدي عليها بالضرب بعصا لإدمانها المواد المخدرة، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد تأديب والدته وأنه اعتاد ضربها لإدمانها المواد المخدرة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.