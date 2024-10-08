حبس عاطل ضبط بحوزته 6 كيلو مخدرات في التجمع

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس عنصر إجرامى لقيامه بإعادة تصنيع وتدوير مخدر "البودر" وترويجه بنطاق قسم شرطة التجمع الاول، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تعود تفاصيل الواقعة عندما أكدت معلومات وتحريات رجال مباحث قسم شرطة التجمع الاول، تحت إشراف المقدم كريم البحيري، رئيس المباحث، قيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الاول بالقاهرة، بإعادة تصنيع وتدوير مخدر البودر "الحشيش الإصطناعى" وترويجه على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة التجمع الأول مسرحاً للترويج لنشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (5 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - 1,250 كيلو جرام لمخدر البودر "الحشيش الإصطناعى"- كمية لمخدر الكوكايين - عدد من الأقراص المخدرة - المواد والمعدات المستخدمة فى التصنيع - 2 سلاح أبيض).

تقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ 4 ملايين جنيه تقريبًا، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.