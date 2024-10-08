جامعة سوهاج تعلن النتيجة النهائية للفرقتين الأولى والثانية لكلية الطب

أعلنت جامعة سوهاج اليوم الثلاثاء، النتيجة النهائية لكلية الطب للعام الجامعى ٢٠٢٣/٢٠٢٤، لطلاب الفرقة الأولى وعددهم الإجمالى ٩٦٥ طالبا وطالبة، وطلاب الفرقة الثانية وعددهم الإجمالي ٤٧٧ طالبا وطالبة.

وذكر البيان أنه بالنسية للفرقة الأولى نجح ٥١١ طالبا وطالبة، وتم انتقالهم للفرقة الثانية بنسبة نجاح ٥٣٪؜ منهم ١٧٧ طالبا حصل علي تقدير امتياز، كما حصل عدد ١٠٨ طلاب على تقدير عام جيد جيداً، وحصل عدد ٦٩ طالبا على تقدير عام جيد .

وبالنسبة لنتيجه الفرقة الثانية حيث بلغ العدد الاجمالي ٤٤٧ طالبا وطالبة للعام الجامعى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ نجح وانتقل للفرقة الثالثة عدد ٣٥١ طالبا وطالبة بنسبة نجاح ٧٨.٥ ٪؜، حيث حصل عدد ١٨٨ طالبا على تقدير عام امتياز، وحصل ١٠٠ طالب على تقدير عام جيد جيداً، كما حصل ٥٧ طالبا على تقدير جيد.

وجدير بالذكر أن الامتحانات تتم بطريقة إلكترونية في مركز الاختبارات الإلكترونية بالمقر الجديد للجامعة، ولا يوجد تدخل بشري في التصحيح، لضمان المصداقية والنزاهة ولا يوجد أخطاء في النتيجة والطالب يستطيع التعرف على النتيجه قبل أن يغادر الامتحان إذا رغب في ذلك.