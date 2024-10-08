رئيس جامعة أسيوط يرأس اجتماع مجلس إدارة وحدة المشروعات الابتكارية

عقَد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، اجتماعا؛ لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بنشاط، وخدمات وحدة المشروعات الابتكارية، والإبداع الطلابي بجامعة أسيوط، وذلك بعد إعادة تشكيل مجلس الإدارة.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور أحمد المنشاوي؛ حرص الجامعة على تنفيذ جميع التوجيهات الرئاسية؛ بضرورة رعاية النوابغ، والموهوبين بالجامعات؛ في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن الجامعة توفر سبل الدعم للطلاب المبتكرين، وتنمية قدراتهم، وتسهيل كافة الإجراءات اللازمة، من خلال؛ برامج التدريب، والتأهيل، وورش عمل؛ التي يقدمها خبراء، ومتخصصون في هذا المجال، وتساعد هذه البرامج الطلاب ممن لديهم أفكار مبتكرة؛ على تطوير أفكارهم، وإطلاق مشروعاتهم، والقدرة على المنافسة في الأسواق.

وأوضح رئيس جامعة أسيوط: إن وحدة المشروعات الابتكارية، والإبداع الطلابي بالجامعة؛ تهدف إلى تعزيز ثقافة ريادة الأعمال، ونشرها بين طلاب الجامعة؛ من خلال؛ تبني المقترحات، والأفكار الطلابية التي تتعلق بمشروعات ابتكارية في التكنولوجيا المتقدمة، وريادة الأعمال، وتسهم في تشجيع الشباب على الإبداع ، والابتكار ، والمشاركة الفعالة في البناء الاقتصادي للدولة، وتحقيق التنمية في كافة المجالات.

واستعرض الاجتماع؛ ما تم من إجراءات في دعم المشروعات الطلابية الابتكارية، والشركات الناشئة، والتدريب، والتأهيل؛ في مجالات ريادة الأعمال، والابتكار، والتكنولوجيا المتقدمة.

كما تناول الاجتماع؛ مقترح إقامة معرض نصف سنوي للمشروعات التي تم تمويلها من الوحدة، وآليات توسع الوحدة في خدماتها، واحتضان المزيد من المشروعات، والأفكار الابتكارية.

تجدر الإشارة؛ أن الوحدة تم إنشاؤها بقرار مجلس الجامعة رقم(٢٨٩٤)في نوفمبر ٢٠١٨م، وهي وحدة تتبع نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتتركز مهامها في استقبال طلبات المبتكرين من الطلاب ممن لديهم مشروعات ابتكاريها، ومن ثَمّ؛ تقييمها، وتقديم الدعم المادي، والفني لها، وتسويقها في المعارض، والمسابقات، وكما تقوم الوحدة؛ بعقد دورات تدريبية، وورش عمل لطلاب الجامعة، في مجالي؛ الإبداع، والابتكار، وريادة الأعمال.