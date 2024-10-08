إسماعيل كمال يتابع اللمسات النهائية لمحور بديل خزان أسوان تمهيداً للافتتاح

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان اللمسات النهائية والجهود المبذولة التى يشهدها مشروع محور بديل خزان أسوان الحر على نهر النيل، الصرح التنموى الجديد المتمثل فى محور بديل خزان أسوان بواسطة وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير ليضاف لسلسلة الإنجازات فى الجمهورية الجديدة ، لما سيحققه من عوائد إيجابية للمواطنين ، وللحركة السياحة الوافدة للمحافظة .

أكد المحافظ أنه يتم تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات لإستكمال تنفيذ هذه المشروعات القومية الهامة والحيوية لما تمثله من أهمية كبرى ، وإضافة هامة لقطاع الطرق والنقل .

المرور الميدانى للوقوف على بدء أعمال الدهانات

ومن جانبه أوضح أوضح المهندس عيد كرومر رئيس الإدارة المركزية لفرع الهيئة العامة للطرق والكبارى بأنه تم المرور الميدانى للوقوف على بدء أعمال الدهانات ووضع علامات المرور الإرشادية بمحور بديل خزان أسوان .

ولفت إلى أنه بالتوازى يتم المرور المستمر لسرعة الإنتهاء من كافة الأعمال وذلك برفقة محمد مندور مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة حيث يتم حالياً رفع التراكمات والأتربة ، وتنفيذ أعمال النظافة العامة ليكون المحور فى أبهى صوره بشكل متكامل.

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