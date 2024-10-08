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الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ندوات توعية وبرامج جديدة لتطوير زراعة القمح بالمنيا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تقوم  مديرية الزراعة بالمنيا بتنفيذ عدة برامج وخطط  لتشجيع زراعة القمح تزامناً مع بدء موسم زراعة محصول القمح، لزيادة المساحات المزروعة من الأقماح وتطبيق الوسائل التكنولوجية الحديثة، بهدف تحسين الإنتاجية وتذليل العقبات، وتحسين  الخدمات المقدمة للمزارعين  فى اطار   تكليفات القيادة السياسية بتطوير القطاع الزراعي ودعمه بأنظمة الميكنة والوسائل التكنولوجية الحديثة، حيث تولى الدولة اهتماما كبيراً بملف الأمن الغذائي باعتباره أمناً قومياً مع التركيز على زراعة القمح كونه من المحاصيل الاستراتيجية المهمة،

وتجاوزت المنيا المستهدف من توريد الأقماح في الموسم السابق، بنسبة 132%، وجاءت في المركز الثاني بعد الشرقية من حيث الإنتاج والتوريد، لافتا الى تحديد سعر استرشادي 2200 جنية للأردب الأعلى جودة وفقا لقرار مجلس الوزراء تشجيعاً للمزارعين .

ووجه وكيل وزارة  الزراعة بزيادة حملات التوعية بين المزارعين لتسليط الضوء على أهمية زراعة القمح والفوائد المادية التى تعود على المزارع، وذلك ضمن أنشطة تفعيل المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان " لتوعية المزارعين بأهمية زراعة محصول القمح و الأساليب الزراعية الحديثة، وضرورة أن تكتفى مصر ذاتيا من إنتاج القمح ، لما له من مردود اقتصادى وسياسى كبير سواء على المدى القصير أو المدى البعيد.

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