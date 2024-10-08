زي النهارده.. اندلاع حرب البلقان الأولى بين الدولة العثمانية وصربيا وبلغاريا

تمر علينا اليوم الثلاثاء الموافق ٨ شهر أكتوبر العديد من الأحداث السياسية والتاريخية والرياضية الهامة ونقدم لكم أبرزها اندلاع حريق شيكاجو.

وعام 1912 - اندلاع حرب البلقان الأولى بين الدولة العثمانية من جهة وصربيا وبلغاريا من جهة أخرى.

عام1917: اختيار الزعيم الشيوعي ليون تروتسكي رئيسًا لمجلس سوفييت مدينة بيتروغراد.

وعام 1932 تم تأسيس القوات الجوية الهندية كفرع مساعد للقوات الجوية التابعة للهند البريطانية.

وفي عام ألمانيا تحتل بولندا في الحرب العالمية الثانية.

وعام 1957 - الزعيم السوفيتي نيكيتا خروتشوف يتهم وزير الخارجية الأمريكي جون فوستر دالاس بتشجيع تركيا على شن هجوم على سوريا بعد التوتر الذي نشب بينهما بعد ضم لواء إسكندرون إلى تركيا.

وعام 1962 - الجزائر تنضم إلى الأمم المتحدة.

وفي عام 1963 - اندلاع حرب الرمال بين الجزائر والمغرب.

وعام 1967 - القبض على الثوري تشي جيفارا وأعوانه في بوليفيا.

وفى عام1991 كرواتيا وسلوفينيا تعلنان عن استقلالهما عن يوغسلافيا.

وعام 1993 - رفع العقوبات المفروضة على جنوب أفريقيا والتي فرضت عليها بسبب سياسة الأبارتيد.

وفي عام 2001 الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش يعلن عن تأسيس وزارة الداخلية.

وعام 2004 - انفجار فندق هيلتون في سيناء يودي بحياة 28 قتيل و100 جريح و30 مفقود، وأصابع الاتهام تشير إلى تنظيم القاعدة.

وفي عام2010 - الإعلان عن منح جائزة نوبل للسلام للمعارض الصيني ليو شياوبو وذلك لكفاحه الطويل والسلمي من أجل حقوق الإنسان الأساسية في الصين، والحكومة الصينية تنتقد منحه الجائزة.

وعام 2012 - مجلس الانتخابات الوطني الفنزويلي يعلن فوز الرئيس هوغو شافيز بفارق مهم على منافسه إنريكه كابريليس في الانتخابات.

وفي عام 2013 - جائزة نوبل في الفيزياء لسنة 2013 منحت لكل من فرنسوا انغليرت وبيتر هيغز.

وعام 2014 - إيريك بيتزيغ ووليام مورنر وستيفان هيل يفوزون بجائزة نوبل في الكيمياء لسنة 2014.

وعام2015 -دجائزة نوبل في الأدب منحت للكاتبة البيلاروسية سفيتلانا أليكسييفيتش، والمعروفة بكتبها عن حقبة ما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.

2016 - فوز حزب العدالة والتنمية برئاسة عبد الإله ابن كيران بالانتخابات التشريعية المغربية.

وفي عام 2018 فاز الأمريكيان بول رومر ووليام نوردهاوس يفوزان بجائزة نوبل في العلوم الاقتصادية لأبحاثهما حول التغير المناخي وتأثيره على الاقتصاد.

وعام .2016.- قصف الصالة الكبرى في اليمن يوم 8 أكتوبر 2016 من قبل طائرات التحالف العربي.

وعام 2020 -مجلس الأمة الكويتي يبايع بالإجماع الشيخ مشعل الأحمد ولي للعهد وذلك بعد تزكيته من قبل أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد.

و في عام 2020 منح جائزة نوبل في الأدب للشاعرة والكاتبة الأمريكية لويز جلوك.

وعام 2021 الصحفيان ماريا ريسا ودميتري موراتوف ينالان جائزة نوبل للسلام.