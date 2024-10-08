قررت النيابة العامة بشمال الجيزة إخلاء سبيل طبيبين متهمين بالتسبب فى وفاة سيدة إثر إجراء عملية تجميل بالأنف.

كان تلقي المقدم محمد السعودي رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً من عامل يفيد بوفاة شقيقته "سعدية" 30 سنة، أثناء إجرائها عملية استعدال للحاجز الأنفي لها داخل مجمع طبي بمنطقة ناهيا بدائرة المركز، واتهم طبيب أنف وأذن وحنجرة واخر طبيب تخدير بالتسبب في وفاتها، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وجري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وجرى ضبط الطبيبن واقتيادهما إلي ديوان المركز وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.