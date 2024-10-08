يستحقون قنبلة ذرية.. أبرز تصريحات قادة الاحتلال الأكثر تطرفًا

قدمت الإعلامية داما الكردي، عرضا على قناة "القاهرة الإخبارية" عن تصريحات قادت إسرائيل الأكثر تطرفا.

وقالت الإعلامية داما الكردي: "قد يكون من العدل والأخلاق تجويع مليوني مواطن في غزة.. يستحقون قنبلة ذرية.. إنهم حيوانات بشرية.. الفلسطينيون فكرة مصطنعة.. إذا لم تقتلهم جميعا سيقتلونك".. إليكم أمثلة بسيطة من مجموعة تصريحات تعد الأكثر تطرفا على المستوى الدولي، لكنها صدرت عن مسؤولين وسياسيين إسرائيليين على مدار أشهر العدوان على غزة، فمرت مرور الكرام.

وأضافت "الكردي"، أن هذه التصريحات كشفت عن حجم كراهية فاضحة للشعب الفلسطيني، بل وعن مخططات خبيثة يريد بها الاحتلال تنفيذ نكبة جديدة في حق شعب سلبت منه أرضه وحقوقه منذ أكثر من 75 عاما.

ولفتت أنه في معهد الحرب على غزة وبعد ساعات من "طوفان الأقصى" التي نفذتها الفصائل الفلسطينية، أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت أوامره بفرض حصار كامل على غزة، حيث لا ماء ولا كهرباء ولا طعام، قائلا: "إننا نقاتل حيوانات بشرية، وسنتصرف وفق ذلك".



