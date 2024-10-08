الخزافة صفاء عطية: محظوظة بالمشاركة بصالون القاهرة 60.. وقدمت عملًا يُحاكي التنمية المستدامة

أعربت الفنانة صفاء عطية، الخزافة ومدرس فى كلية التربية الفنية جامعة حلوان، وإحدى المشاركات فى صالون القاهرة 60، عن سعادتها وفخرها بالمشاركة فى الدورة الحالية والاستثنائية، حيث يحتفى الصالون بالمئوية.

وقالت صفاء عطية فى تصريحات خاصه لـ«البوابة نيوز»، إنها شاركت فى الدورة الحالية بقطعة فنية تتماشى مع الروح والعرض هذا العام، تحت عنوان «حفرة داخل القلعة»، ويحاكى التنمية المستدامة، والتى هى محور اهتمامها فى رسالة الدكتوراه ومعرضها الشخصى الأخير.

وأضافت: «القطعه تبدو كأنها فاز، لكنها تمثل جبلا عاليا على قاعدة فضية ولها فجوة أو فتحة من أعلى ومغلقة بشرائط وتبدو متحفية وجميلة، إذا اقتربت منها انتابتك مشاعر معينة، والجزء الأعلى للعمل يتمثل فى حصن، لا يستطيع أحد أن يقترب من الفتحه أو يقوم بالدخول».

وتابعت: «أعمال الرواد فى الصالون كانت فكرة رائعة هذه الدورة، لأنه يجمع بين جيل الرواد والمعاصرين، لأن عرض الأعمال بجوار بعض لم تحدث كثيرًا، أحدثت ربطا ومتابعة ولفتت نظر المتلقى كيف حدث التغيير فى التكنيك والتعبير».

وأردفت: «فنرى لوحة لعبد الهادى الجزار هناك اختلاف فى الفكر والروح وتناول الفكرة عبر الأجيال، وكنت محظوظة لعرض عملى المشارك بجوار الرواد، وذلك لأنى كنت الفائزين بالجائزة الكبرى فى صالون الشباب».

وعن تكريم الفنانين الراحلين قالت «عطية»، إن تكريم الفنان الدسوقى فهمى وحلمى التونى، وهما الفنانان المفضلان لها لما قدماه للحركة التشكيلية، من أعمال مبهرة، بالإضافة إلى أن مشوارهما الملىء بالإبداعات التى أضافت للحركة التشكيلية.

وعن صالون القاهرة 60، أكدت أن جميعة محبى الفنون الجميلة لها تاريخ طويل من الإبداع، وفكرة جمع الفنانين الرواد مع المعاصرين، فكرة رائعة، وهذا ما اعتادوا عليه فى الصالون منذ انطلاقه فى 1989 حتى الآن.