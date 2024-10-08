لطفي لبيب: شاركت في حرب أكتوبر ولا أنسى استشهاد الأبطال أمامي

قال الفنان الكبير لطفي لبيب، إن ذكرياته مع حرب النصر السادس من أكتوبر لا تُعد ولا تُحصى، ولم تغب عن عينيه لحظة واحدة.

وأضاف لبيب في تصريحات خاصة لـ البوابة نيوز: إنني لم أكن مواطنا عادياً أو فنانا أشاهد الحرب من بعيد بل كنت وقتذاك عسكريا مجندا بالجيش المصري، وشاركت في الحرب ضمن قوات الثالث الميداني، وأكد أن 6 أكتوبر هو النصر الساحق لمصر.

وأشار: قمت بكتابة قصة باسم "الكتيبة 26" بعد انتهاء حرب أكتوبر والسيناريو جاهز من وقتها، ويدور حول قصة حقيقية بالكامل لعبور الجيش المصري القناة وتحقيق النصر واستشهاد الأبطال أمام عيناي وكل شيء عيشته لحظة بلحظة.

واختتم حديثه قائلًا: "شهر أكتوبر المجيد يعد شهر النصر، وليس يوم فقط، فكل عام ومصر بخير".