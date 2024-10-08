ads
الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

لطفي لبيب: شاركت في حرب أكتوبر ولا أنسى استشهاد الأبطال أمامي

الفنان القدير لطفي
الفنان القدير لطفي لبيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الفنان الكبير لطفي لبيب، إن ذكرياته مع حرب النصر السادس من أكتوبر لا تُعد ولا تُحصى، ولم تغب عن عينيه لحظة واحدة.

وأضاف لبيب في تصريحات خاصة لـ البوابة نيوز: إنني لم أكن مواطنا عادياً أو فنانا أشاهد الحرب من بعيد بل كنت وقتذاك عسكريا مجندا بالجيش المصري، وشاركت في الحرب ضمن قوات الثالث الميداني، وأكد أن  6 أكتوبر هو النصر الساحق لمصر.

 وأشار: قمت بكتابة قصة باسم "الكتيبة 26" بعد انتهاء حرب أكتوبر والسيناريو جاهز من وقتها، ويدور حول قصة حقيقية بالكامل لعبور الجيش المصري القناة وتحقيق النصر واستشهاد الأبطال أمام عيناي وكل شيء عيشته لحظة بلحظة.

واختتم حديثه قائلًا: "شهر أكتوبر المجيد يعد شهر النصر، وليس يوم فقط، فكل عام ومصر بخير".

لطفي لبيب البوابة نيوز مجندا حرب أكتوبر