ننشر الفرص الاستثمارية المتاحة في مدينة دمياط الجديدة

أكد الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافقت على إتاحة قطع أراضٍ إستثمارية بأنشطة تجارية إدارية سكنية ترفيهية وتعليمية، بمساحات مختلفة بعدة مناطق بمدينة دمياط الجديدة، وذلك بنظام التخصيص الفورى لتلبية الإحتياجات المستقبلية للمدينة، وذلك خلال الفترة من (1) وحتى يوم (15) من شهر سبتمبر الجارى.

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، إلى أن تلك الخطوة تأتى لدعم الإستثمار وتيسيير الإجراءات على المستثمرين، وأنه تم إتاحة عدد (3) قطع أراضى بالمنطقة المركزية "ب" ومركز الحى الخامس وشمال المجاورة( 15) بالحى الثالث بالمدينة، بنشاط تجارى إدارى سكنى ، القطعة الأولى رقم ( 37/1) بمساحة( 630 ) متراً مربعاً، سعر المتر (42290) جنيها، بينما القطعة الثانية رقم (42) بمساحة ( 478 )متراً مربعاً وسعر المتر (31575) جنيه ، والقطعة الثالثة رقم(6)بمساحة(438) متر مربع وسعر المتر( 35670) جنيه ، القطعة الأولى بإشتراطات بنائية (60 %) من مساحة قطعة الأرض، مكون من أرضى( محلات ) + ميزانين+ دورين علويين، وبإرتفاع لا يتجاوز قيد الإرتفاع (15) م ،بينما القطعة الثانية والثالثة بإشتراطات بنائية (60%)من مساحة قطعة الأرض، مكون من أرضى + ميزانين + أول علوى، وبإرتفاع لا يتجاوز قيد الإرتفاع (12) م والردود (3 )م أمامى ممر بواكى و (6)م خلفى، مع الإلتزام بإشتراطات الدفاع المدنى، وإستيفاء كافة الإشتراطات الفنية للتصميم ومطابقة الأكواد، علما بأن المساحات تحت العجز والزيادة طبقاً للتحديد النهائى الذى يصدر من إدارة المساحة بالجهاز، ومدة تنفيذ المشروع (3) أعوام من تاريخ إستلام قطعة الأرض.

أضاف الدكتور مهندس محمد خلف الله، أنه تم أيضا إتاحة قطعة الأرض رقم (1) بنشاط تجارى إدارى سكنى ترفيهى شمال المجاورة(15) بالحى الثالث بالمدينة، بمساحة ( 2333) متراً مربعاً، سعر المتر ( 31290) جنيه، بمعامل إشغال 1.2، وأقصى إرتفاع (12) م، عبارة عن دور أرضى ودورين علويين، طبقاً للإشتراطات، والردود (6) متر من جميع الجهات، مع الإلتزام بتوفير أماكن إنتظار سيارات بداخل حدود القطعة طبقا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته، والإلتزام أيضا بقيود الإرتفاع المفروضة من قبل هيئة عمليات القوات المسلحة للمنطقة وبما لايتجاوز الإشتراطات البنائية للمشروع، وكذا إشتراطات الدفاع المدنى وإستيفاء كافة الإشتراطات الفنية للتصميم ومطابقة الأكواد، وإستيفاء كافة الموافقات المطلوبة للنشاط، علما بأن المساحات تحت العجز والزيادة طبقا للتحديد النهائى الذي يصدر من إدارة المساحة بالجهاز، وأن مدة تنفيذ المشروع ( 3 ) سنوات من تاريخ إستلام قطعة الأرض.

أشار رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أنه تم أيضا الموافقة على إتاحة قطعة أرض بالمجاورة(29) مركز الحى الخامس لإقامة نشاط تعليمى " مدرسة " بمساحة( 9583)مترا مربعا، سعر المتر( 5620)جنيه، بنسبة بنائية لا تتعدى ( 30% )من مساحة قطعة الأرض، و بإرتفاع أرضى + دورين بما لا يتعدى قيدالإرتفاع ( 12 ) متر،والردود لايقل عن ( 6 ) متر من جميع الجهات، مع الإلتزام بالشروط الخاصة بالحماية المدنية والهيئة العامة للأبنية التعليمية،

وتقديم المستندات والرسومات بعد إعتمادها من الهيئة العامة للأبنية التعليمية، ولايسمح بعمل فصول دراسية أو معامل بالبدروم ،مع الإلتزام بتوفير أماكن إنتظار سيارات بداخل حدود القطعة طبقا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته، والإلتزام أيضا بقيود الإرتفاع المفروضة من قبل هيئة عمليات القوات المسلحة للمنطقة ،وبما لايتجاوز الإشتراطات البنائيةللمشروع، علما بأن المساحات تحت العجز والزيادة طبقا للتحديد النهائى الذى يصدر من إدارة المساحة بالجهاز، وأن مدة تنفيذ المشروع ( 5 ) أعوام من تاريخ إستلام قطعة الأرض.

نوه الدكتور المهندس محمد خلف الله، إلى أنه يتم إتاحة قطع الأراضى بصورة دورية، ليتمكن راغبى الإستثمار من الإطلاع على تفاصيل التقدم للحجز والإشتراطات البنائية، وكذا أسلوب السداد من خلال الموقع الإلكترونى لبوابة خدمات المستثمرين والخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.