غدًا.. "الثور الأسود" و"الخطوبة" ضمن العروض القصيرة بمهرجان آفاق مسرحية

يشهد جمهور مهرجان آفاق مسرحية في نسختة العاشرة، مساء غدٍ الأربعاء، العرضين المسرحيين "الثور الأسود" و"الخطوبة"، ضمن مسابقة العروض القصيرة بدورة الفنان نور الشريف، التي تقام على مرحلتين الأولى من 3 إلى 21 أكتوبر الجاري، بمسرح آفاق، والثانية مرحلة النهائيات على مسرح الهناجر من 29 أكتوبر وتستمر حتى 7 نوفمبر المقبل، برعاية الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة.

قال الكاتب أحمد زيدان مسئول إعلام المهرجان، إن مسرحية "الثور الأسود" لفرقة طباخي الفن تعرض في السابعة مساءً، ومن تأليف جي بي بريستلي، وإخراج محمد جمال، وتقدم في التاسعة مساءً مسرحية "الخطوبة" لفرقة مايكرو ستار، تأليف أنطون تشيكوف، وترجمة محمد طلحة، وإخراج مونيكا وحيد.

قال محمد جمال مخرج عرض "الثور الأسود"، إن فرقة طباخين الفن تم تأسيسها العام الماضي، حيث كان أول أعمالها مونودراما "الخنزير" بمهرجان آفاق، وحصدت جائزة التميز في التمثيل للممثل إسلام رؤوف،

وحصدت أيضا على 6 جوائز بمهرجان الرواد ومهرجان ملتقى الحلم بالأسكندرية.

وتابع أن المسرحية تدور أحداثها حول دكتور "جولتر" الذي رأى في خيالاتة أحداثا ما ثم ذهب ليتأكد مما رآه ويحاول تغيير القدر وعند ذهابه لاستراحة "الثور الأسود" رأى الأشخاص الذين رأهم في خيالاته وتتابع الأحداث حتى أنه اعتقد أنه استطاع تغيير القدر، لكن نكتشف أنه لم يتغير، مشيراً إلى أن التجربة كانت ممتعة بالرؤية الفذة للكاتب برستيلى واثارن أدواتي الإخراجية وكرست له كامل قواي الذهنية لينتج عن ذلك ما سترونه على خشبة المسرح.

مسرحية "الثور الأسود" تأليف جي بي بريستلي، إعداد صافيناز محمد، وإخراج محمد جمال، ديكور وملابس حمدي المحمدي، موسيقي أحمد هاني، إضاءة أسامة حربي، مخرج منفذ أحمد هاني، مساعدوا إخراج حازم سليمان، رشا محمد، سارة بولا، تمثيل حمدي المحمدي "د.جولتلر"، محمد جمال "أرموند"، مصطفى عراقي "فرانت"، رينا نشات "جانيت"، شادي مصطفى "سام"، عزة حمدي "سالي".

قالت مونيكا وحيد مخرجة عرض "الخطوبة": إن فرقة مايكروستار تأسست عام 2023 بفريقٍ صغيرٍ من شبابٍ واعٍ يهوى المسرح ويدرسه ويعشقه حيث قدمت أول أعمالها "الخطوبة" من خلال مهرجان آفاق، حيث يتجدد اللقاء من خلال المراحل المتقدمة للمهرجان ذاته، مشيرة إلى أنها شاركت منذ سنوات كممثلة ومؤلفة ومعدة وأيضاً كمخرجة في العديد من العروض المسرحية بفؤسق كبسة الأداب جامعة حلوان والآن هي طالبة بقسم علوم المسرح بالجامعة ذاتها.

وتابعت: أن العرض يتناول قضيةً اجتماعيةً في إطار كوميدي، حيث يتقدم رجل في آواخر شبابه لخطبة فتاةٍ من جيرانه لا يتقدم لخطبتها أحد، حيث يجد كلاهما فرصةً ذهبيةً في بعضهما لكن خطبتهما تصطدم بمشاكلٍ ماديةٍ بين العائلتين، لكن في النهاية تتنحى تلك المشاكل وتتم الخطبة، اخترت هذا العرض كبداية للفرقة لما وجدت فيه من إسقاطٍ لطيفٍ على واحدةٍ من أهم مشكلات الشباب وهي الزواج.

مسرحية "الخطوبة" تأليف أنطون تشيكوف، ترجمة محمد طلحة، موسيقى مها عمران، مدقق لغوي حسن عيسى، تنفيذ ديكور وإضاءة مصطفى علاء، مساعد مخرج هبة مصطفى، مخرج مساعد آمال محمد، ملابس وإعداد وسينوغرافيا وإخراج مونيكا وحيد.

يذكر أن مهرجان آفاق مسرحية في دورته العاشرة يقام برعاية وزارة الثقافة وبدعم قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد خلال، وأمين عام المهرجان ومؤسسة هشام السنباطي، والمدير التنفيذي سالي سليمان، والمدير الفني المخرج ياسر أبو العينين والمخرج أيمن غالي، ومدير الإعلام والنشر والتوثيق الناقد والمؤلف أحمد زيدان، ومدير العلاقات الخارجية الفنانة الليبية خدوجة صبري.