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الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ بني سويف يعقد اجتماعًا لتسريع وتيرة العمل في مشروع تطوير سوق الدهشوري

إجتماع المحافظ
إجتماع المحافظ
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عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماعاً لمتابعة سير العمل بمشروع تطوير ورفع كفاءة سوق الدهشوري بمدينة بني سويف، الذي يتم تفعيلاً لبروتوكول التعاون مع صندوق التنمية الحضرية، في اطار خطة المحافظة والصندوق لتطوير وتنمية مناطق التطوير العمراني والعمل على توفير متطلبات السكان بتلك المناطق من خدمات ومرافق عامة وأنشطة وغيرها.

حضر الاجتماع :"بلال حبش" نائب المحافظ، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، المستشار نادي عبد اللطيف المستشارالقانوني للمحافظة،  أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ ،علي يوسف رئيس المدينة، رامي رجب مدير التخطيط العمراني، شيرين حسين - مسؤول المكتب الفني بديوان عام المحافظة، وبعض التنفيذيين المعنين والشركة المنفذة والمختصين بجامعة بني سويف.

 ناقش الاجتماع الموقف التنفيذي للمشروع،حيث تم استعراض نسب ومعدلات التنفيذ والأعمال التي تمت خلال الفترة الماضية والأعمال المقرر الانتهاء منها الفترة المقبلة والتنسيقيات الخاصة ببعض أعمال المرافق ومتابعة موقف التشطبيات النهائية للمحلات ومكونات المشروع وغيرها.

 وجه المحافظ بتكثيف وتضافر الجهود لسرعة الإنتهاء من المشروع وذلك وفق برنامج زمني محدد خاص بالأعمال المتبقية من المشروع ، وسرعة تسوية وإنهاء بعض الجوانب الفنية والمالية والإدارية بين كافة الجهات.

التطوير العمراني التخطيط العمراني الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف التنمية الحضرية تطوير ورفع كفاءة سوق الدهشوري صندوق التنمية الحضرية