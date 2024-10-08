ads
الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات بشكل متواصل على قطاع غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال بشير جبر مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، إن الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة لم تتوقف طيلة هذا النهار، وتحديدًا في مناطق مدينة غزة والشمال الذي يشهد عملية عسكرية واسعة وتكثيف للغارات الإسرائيلية التي تستهدف كل شيء في تلك المنطقة.

وأضاف "جبر"، اليوم، خلال مداخلة ببرنامج "منتصف النهار"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه قبل أقل من دقائق من الآن قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلًا في حي الرمال وسط مدينة غزة، هذه المنزل لم يكن يتواجد به أي من المواطنين ولكنه سوّي بالأرض جراء الغارة الإسرائيلية العنيفة.

وتابع أن شمال القطاع وتحديدًا منطقة مخيم جباليا الذي يشهد لليوم الرابع على التوالي قصفًا عنيفًا من الآليات العسكرية الإسرائيلية المتوغلة باتجاه المخيم تحت غطاء ناري من الطائرات الحربية الإسرائيلية التي تستهدف كل ما يتحرك في شمال القطاع.
 

إسرائيل الغارات الإسرائيلية الطائرات الحربية الإسرائيلية خان يونس حي الرمال قطاع غزة مخيم جباليا وسط مدينة غزة