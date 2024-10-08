الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات بشكل متواصل على قطاع غزة

قال بشير جبر مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، إن الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة لم تتوقف طيلة هذا النهار، وتحديدًا في مناطق مدينة غزة والشمال الذي يشهد عملية عسكرية واسعة وتكثيف للغارات الإسرائيلية التي تستهدف كل شيء في تلك المنطقة.

وأضاف "جبر"، اليوم، خلال مداخلة ببرنامج "منتصف النهار"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه قبل أقل من دقائق من الآن قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلًا في حي الرمال وسط مدينة غزة، هذه المنزل لم يكن يتواجد به أي من المواطنين ولكنه سوّي بالأرض جراء الغارة الإسرائيلية العنيفة.

وتابع أن شمال القطاع وتحديدًا منطقة مخيم جباليا الذي يشهد لليوم الرابع على التوالي قصفًا عنيفًا من الآليات العسكرية الإسرائيلية المتوغلة باتجاه المخيم تحت غطاء ناري من الطائرات الحربية الإسرائيلية التي تستهدف كل ما يتحرك في شمال القطاع.

