السكرتير العام المساعد للإسماعيلية يشهد احتفالية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

شهد اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، اللواء الدكتور أ.ح محمود خليفة مستشار الأمين العام لجامعة الدول العربية للشئون العسكرية ومحافظ الوادي الجديد الأسبق، واللواء الدكتور أ.ح تامر شمس الدين رئيس الإدارة المركزية لإعلام القناة وسيناء في الهيئة العامة للاستعلامات، صباح اليوم الثلاثاء، احتفالية بمناسبة الذكرى الحادية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة تحت عنوان "أكتوبر ذكرى نصر يتجدد".

وتأتي تلك الاحتفالية في إطار سلسلة الاحتفالات التي ينظمها قطاع الإعلام الداخلي التابع للهيئة العامة للاستعلامات في المجمعات ومراكز الإعلام المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وذلك بحضور أكرم الشافعي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، الشيخ أشرف السعيد مدير عام منطقة الوعظ الأزهري، الشيخ جمال علي أحمد مدير إدارة الدعوة بمديرية أوقاف الإسماعيلية، القس يونان من كنيسة الأنبا بولا للأقباط الأرثوذكس، الأب أندراوس فوزي من كاتدرائية القديس مرقس للأقباط الكاثوليك بالإسماعيلية، إيناس يوسف مدير عام الإدارة العامة لإعلام منطقة القناة للهيئة العامة الاستعلامات.

بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلاه عرض عدة فقرات فنية لطلبة مدارس إدارة شمال التعليمية منها، أوبريت مصر لفريق اللياقة البدنية بمدرسة هيئة قناة السويس وكورال فني لطلبة مدرسة الزهور وأغنية "بلدي أسمى" بلغة الإشارة لطلبة مدرسة الإعلام الرسمية المتميزة، وأغنية "تعظيم سلام" وعرض فني "طلع النهار" وقصيدة " أكتوبر حرب سلام" لمدرسة صفية زغلول الإعدادية بنات.

وأعرب السكرتير العام المساعد عن تحيات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية وتقديره لهذه الاحتفالية بمناسبة الذكرى الحادية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، حيث تعد علامة مضيئة في التاريخ المصري والوطن العربي، ورسَّخت في الأذهان أن الأمة المصرية قادرة دومًا على الانتفاض من أجل حقوقها وفرض احترامها على الآخرين، وأن الشعب المصري لا يفرط في أرضه حتى تفيض روحه وقادر على حمايتها.

وأكد اليمني أن حرب أكتوبر المجيدة أثبتت للعالم أجمع قدرة المصريين على تحقيق المستحيل من خلال دقة الإعداد والتخطيط، وبسالة الأداء والتنفيذ، والإصرار والعزيمة كما ستظل دائمًا وأبدًا شاهدة على بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة الباسلة والذين فاضت أرواحهم الطاهرة فداءً للوطن وأن تبقى مصرنا الغالية حرة أبية، مشيرًا إلى أن الجيش المصري سيظل دائمًا وأبدًا خط الدفاع المنيع وحصن مصر الأمين.

وأوضح اللواء شمس الدين أن حرب أكتوبر المجيدة تمثل ملحمة عسكرية مكتملة الأركان ونقطة فارقة في التاريخ المصري والوطن العربي واستعادتنا جزءًا عزيزًا من أرض الوطن وقطعة من قلب مصر لا ينبض إلا بها وهي "سيناء" الحبيبة أرض الفيروز وبوابة مصر الشرقية؛ فتحية تقدير واحترام لبطل الحرب والسلام الزعيم محمد أنور السادات.

وأشار اللواء خليفة أن حرب أكتوبر جسدت قصة كفاح طويلة لوطن تلاحم فيه الشعب مع جيشه في تقدير كامل من الجميع للمسئولية الوطنية مضيفًا أن الحرب شهدت نجاحًا في العبور بالوطن من وضع يملأه اليأس والتشاؤم إلى مرحلة جديدة تملأها الثقة والأمل في تحرير الأرض وبناء مستقبل أفضل كما أفرزت هذه الحرب أجيالًا من المجتمع لديها من الإرادة ما تتحدى به الصعاب وتحقق المستحيل.

وتفقد الحضور معرضًا لمجسمات تعبر عن حرب أكتوبر المجيد لطلبة مدارس إدارتي شمال وجنوب الإسماعيلية التعليمية من إعداد وتنظيم إدارة الوسائل التعليمية بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة تحت إشراف رانيا كامل.

وفي نهاية الاحتفالية، أهدى اللواء الدكتور أ.ح تامر شمس الدين رئيس الإدارة المركزية لإعلام القناة وسيناء في الهيئة العامة للاستعلامات درع الإدارة لمحافظ الإسماعيلية وتسلمه عنه اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد، كما أهدى درع اللواء تامر شمس الدين درع الإدارة للواء الدكتور أ.ح محمود خليفة مستشار الأمين العام لجامعة الدول العربية للشئون العسكرية.