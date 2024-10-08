باحث: الجيش الإسرائيلي يدرك أن المنطقة الحدودية مجهزة للمواجهات البرية

قال أحمد عز الدين الكاتب والباحث السياسي، إنه من الواضح أن الجيش الإسرائيلي يدرك جيدًا أن المنطقة الحدودية هي منطقة مجهزة بشكل كبير ودقيق للمواجهات البرية، وهناك استعدادات لأن يدخل الجيش الاسرائيلي منها، وبالتالي هذه الموجهات ستكون لعنة إذا استطاعت إسرائيل تحقيق تقدم على الحدود وأنها ستواصل تقدمها وإن عجزت فإن المواجهات ستبقى على الحدود وتحاول الضغط بطريقة أخرى من خلال التدمير الممنهج الذي تقوم به.

وأضاف عز الدين، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن كلمة نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم تقول إن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل ليس سرًا وأمريكا تقول هذا الكلام، إنما جاء لشد العزيمة والقوة لدى المقاومين وربما لدى المناصرين.

وأكد أن نائب الأمين العام لحزب الله أكد في كلمته أن القوة العسكرية موجودة والمقاتلين في أهبة الاستعداد، هذا من طبيعة الكلام في المعارك.

