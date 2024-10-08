ads
الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إصابة 4 أشخاص إثر انقلاب سيارة أعلى طريق شبرا الحر

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تباشر النيابة العامة بالقليوبية التحقيقات حول إصابة 4 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي أعلى طريق شبرا بنها- الحر.

وتبين من التحقيقات أن اختلال عجلة القيادة من يد السائق وراء انقلاب السيارة، واستعلمت النيابة العامة عن الحالة الصحية للمصابين وطلبت اعداد تقرير طبي بحالتهم.

كانت البداية بتلقى مديرية أمن القليوبية إخطارا من غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بطريق شبرا بنها - الحر، بعد محطة وقود مشتهر.

وبالفحص والمعاينة تبين انقلاب سيارة ملاكى بداخلها 4 أشخاص ما أسفر عن اصابتهم اعلى الطريق الحر وتم نقلهم للمستشفي لتلقى العلاج..

4 أشخاص اصابتهم الحالة الصحية للمصاب القليوبية تحقيقات حادث انقلاب سيارة ملاكي