إصابة 4 أشخاص إثر انقلاب سيارة أعلى طريق شبرا الحر

تباشر النيابة العامة بالقليوبية التحقيقات حول إصابة 4 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي أعلى طريق شبرا بنها- الحر.

وتبين من التحقيقات أن اختلال عجلة القيادة من يد السائق وراء انقلاب السيارة، واستعلمت النيابة العامة عن الحالة الصحية للمصابين وطلبت اعداد تقرير طبي بحالتهم.

كانت البداية بتلقى مديرية أمن القليوبية إخطارا من غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بطريق شبرا بنها - الحر، بعد محطة وقود مشتهر.

وبالفحص والمعاينة تبين انقلاب سيارة ملاكى بداخلها 4 أشخاص ما أسفر عن اصابتهم اعلى الطريق الحر وتم نقلهم للمستشفي لتلقى العلاج..