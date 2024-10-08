"أيادي مصر" و"تكافؤ الفرص" بالأقصر تنظمان دورة اجتياز المقابلة الشخصية

نظمت وحدة منصة أيادي مصر بديوان عام محافظة الأقصر، بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص، أولى برامجها التدريبية دورة "اجتياز المقابلة الشخصية"، والتي أقيمت على هامش ملتقى التوظيف الذي أقيم خلال الشهر الماضي بالأقصر لتوفير ١٠٠٠ فرصه تدريبية لشباب بالمحافظة، في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وتحت رعاية المهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر، وإشراف الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر.

دورة تدريبية بعنوان "اجتياز المقابلة الشخصية" لتطوير مهارات الشباب

وأقيمت الدورة التدريبية بعنوان "اجتياز المقابلة الشخصية" بقاعة المؤتمرات الدولية بالكرنك، واستهدفت الدورة تطوير مهارات الشباب وتحقيق النجاح في سوق العمل، وذلك بحضور نجوي علي النوبي رئيس وحدة منصة أيادي مصر بديوان عام محافظة الأقصر، ونورا أحمد عثمان، رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام، وثناء عبده العريان مدير مركز الدولي للمؤتمرات بالأقصر.

وقدمت الدورة المدربة مروة عبد الفتاح، خبيرة في تطوير المهارات الشخصية والتوظيف، وتم مناقشة بعض العناصر الأساسية للدورة مثل التحضير الأمثل للمقابلة الشخصية، وكيفية الإجابة عن الأسئلة الصعبة بذكاء وثقة، ولغة الجسد وأثرها في ترك انطباع إيجابي، وأهم النصائح لتجاوز التوتر والقلق أثناء المقابلة، وتقنيات إقناع مسؤولي التوظيف.

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تدريب المقابلة الشخصية (1)

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تدريب المقابلة الشخصية (6)

تدريب المقابلة الشخصية (7)

تدريب المقابلة الشخصية (8)

تدريب المقابلة الشخصية (9)

تدريب المقابلة الشخصية (10)

تدريب المقابلة الشخصية (11)

تدريب المقابلة الشخصية (12)