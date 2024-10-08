الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة من الغارات على الضاحية الجنوبية ببيروت

قال رمضان المطعني، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إن الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، أفاقت اليوم على مشهد من سلسلة من الغارات لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت حيّ الغبيري ومنطقة المريجة، مؤكدًا أن هذه المناطق التي تم استهدافها بغارات جوية عنيفة بالنسبة للغارات التي نشهدها في ساعات الصباح الأولى ووفق البيانات التي يعلن عنها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف المطعني، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن أعمدة الدخان تصاعدت في سماء الضاحية الجنوبية نتيجة الغارات الإسرائيلية وستبقى لعدة ساعات مقبلة نظرا لأنه ليس هناك خدمات، و وجود حظر فرضه جيش الاحتلال على قوات الدفاع المدني بعدم التجول داخل الضاحية الجنوبية لأي من المناطق المستهدفة ، وهذا أيضا يسري به الحال على مرافق الإسعاف التي لا تستطيع انتشال أي من الجرحى وكذلك الشهداء في هذه المنطقة.

وأشار إلى أن ليلة أمس كانت مسرحا لغارات جوية إسرائيلية لأكثر من عشر غارات جوية على منطقة الكفاءات ومنطقة الغبيري وحارة حريك وغيرها من هذه الأحياء التي يتم استهدافها تقريبا بصورة مستمرة، من قبل جيش الاحتلال سواء بالغارات الجوية أو سواء من خلال المسيرات التي تجوب سما الضاحية الجنوبية ليل نهار.