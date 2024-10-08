آخرها التاروت| أفلام واجهت أزمات قبل عرضها.. "الملحد" و"أصحاب ولا عز" و"بحب السيما" و"حلاوة روح" أبرز الأعمال

لا تزال أزمة الأعمال السينمائية قبل عرضها مستمرة، وهذا ظهر جلياً بعد ما أثار فيلم التاروت ضجة كبيرة خلال الساعات الماضية وأصبح حديث الساعة علي المواقع الإلكترونية ومواقع السوشيال ميديا بعد انتشار أخبار بوجود مشاهد غير لائقة لا تتناسب مع قيم المجتمع ووضع في قفص الاتهام من قبل البعض ولم يكن هذا العمل الأول من نوعه في شن هجوم عليه قبل العرض فهناك العديد من الأعمال التي لاحقها العديد من الأزمات قبل طرحها في دور العرض وترصد "البوابة نيوز" عددا من الأفلام.

فيلم التاروت

تدور قصة الفيلم في إطار تشويقي حول فتاة تدعي "نيرة" تقوم بتجسيدها النجمة سمية الخشاب تقرأ التاروت وتهتم بالفلك والعلوم والأرقام، وتتعرض لمشكلة وهي صغيرة وتؤثر علي حياتها وعلي زواجها، ويتطرق الفيلم لأكثر من قضية، وسوف يكون مفاجأة للجمهور بطولة سمية الخشاب رانيا يوسف، رانيا يوسف، مي سليم، عبدالعزيز مخيون، محمد عز، وعلاء مرسي، محمد سليمان، خالد محروس، ووائل متولي، وبوسي شاهين، من تأليف معتز المفتي، وإخراج إبرام نشأت.

الملحد

لاقي فيلم الملحد هجوماً عنيفاً وغير مبرر خلال الأيام الماضية فور عرض البرومو الخاص للعمل، حيث أثار المقطع الترويجي للفيلم جدلاً واسعاً ومقاطعة الفيلم، وتدور أحداثه في إطار درامي، حيث يتناول العمل قضية التطرف الديني والإلحاد التي تصيب الشباب وتنتشر بينهم، وتأثير انتشار مثل هذه الظواهر على الأفراد والمجتمع، بطولة محمود حميدة، أحمد حاتم، صابرين ، حسين فهمي، شيرين رضا، ونخبة من النجوم تأليف إبراهيم عيسي إخراج محمد جمال العدل، وسوف يعرض في دور العرض منتصف أغسطس.

"أصحاب ولا عز"

فور عرض البرمو الخاص لفيلم أصحاب ولا عز أثار موجة غضب كبيرة علي مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مشهد قامت به النجمة مني زكي مما وضعها في قفص الاتهام من قبل جمهورها قائلين إنهم يشعرون بصدمة تجاهها و ليست مني زكي التي نعرفها معبرين عن رفضهم لمثل هذه الأعمال الفنية، التي تخرج عن المألوف لدى المجتمع العربي حيث ناقش العمل بجرأة كبيرة العديد من المشاكل الشخصية والأسرية، من بينها الخيانة الزوجية والمثلية الجنسية، ودور وسائل الاتصال الحديثة في الإضرار بالعلاقات الزوجية تدور أحداث الفيلم حول مجموعة من سبعة أصدقاء يجتمعون على العشاء، وتقودهم لعبة صراحة إلى الكشف عن مجموعة من الأسرار المدفونة والمتلاحقة عن حياتهم جميعًا بطولة مني زكي، إياد نصار، نادين لبكي ،عادل كرم ومجموعة من الفنانين إخراج وسام سمير .

"حلاوة روح"

واجه فيلم حلاوة روح عند طرح الإعلان التشويقي له هجوما عنيفا عليه مطالبين بوقف الفيلم بسبب المحتوي الذي قدم في البرومو الخاص به ما دفع هيئة الرقابة المصرية إلى منع عرضه لحين مراجعته، وتدور أحداث الفيلم حول روح التي تجسدها (هيفاء وهبي) وتعيش بحي (بولاق الدكرور) برفقة والدة زوجها أم فاروق حيث إن زوجها مسافر خارج البلاد. تتعرض روح للعديد من المتاعب بسبب جيرانها. بخاصة من جارها الذي يطمع في الحصول عليها، بالإضافة إلى محاولات شخص آخر يقوم بالضغط عليها بكل السبل المشروعة وغير المشروعة من أجل الحصول عليها لكنها تقف له بالمرصاد. يتم نصب فخ لها على يد اثنين من جيرانها (باسم سمرة) و(محمد لطفي) من أجل تحقيق أطماعهما، بطولة هيفاء وهبي ، محمد لطفي ، باسم سمرة، صلاح عبد الله ومجموعة من النجوم إخراج سامح عبد العزيز.

رحلة "404"

وخاض الفيلم معركة طولية منذ 14 عاما كي يخرج للنور، صبر وانتظار في مراحل الكتابة والتعديلات وجلسات العمل وبدء التصوير وبعد الانتهاء منه تم تأجيل عرضه أكثر من عام ونصف العام بسبب رفض الجهات عرضه، وتمت إزالة بعض المشاهد لكي يعرض وتغير اسمه من القاهرة مكة إلي "رحلة 404" وخلال الأيام الماضية جاء اختياره ليكون المرشح الرسمي لمصر في مسابقة أفضل فيلم أجنبي في سباق الأوسكار، وذلك بعد فوزه بأغلبية أصوات أعضاء اللجنة التي شكلتها نقابة المهن السينمائية من السينمائيين والنقاد المستقلين وتدور أحداث الفيلم حول «غادة» التي تجسدها منى ذكي، صاحبة ماضٍ سيئ وملوث، لتقرر التوبة والبعد عن الطريق الضال، وتقع قبل 3 أيام من سفرها لأداء فريضة الحج، في مشكلة كبيرة تجعلها تحتاج لمبلغ كبير من المال، لحل تلك المشكلة، فتضطر غادة لتأجيل قرار التوبة والرجوع لماضيها السيئ واللجوء لأصحاب الماضي الملوث ليساعدوها على جمع الأموال، فهل تنجو غادة من المشكلة ويكتمل قرار توبتها وتسافر لأداء فريضة الحج؟، أو تسجن داخل ماضيها السيئ وتفشل؟ بطولة مني زكي ، محمد ممدوح، محمد فراج ، شيرين رضا ، خالد الصاوي ، ونخبة من النجوم إخراج هاني خليفة.

"بحب السيما"

وفورعرضه شن هجوماً عنيفاً علي الفيلم تم رفع وقتذاك دعاوي قضائية من محامين ورجال دين أقباط تطالب بوقف عرض الفيلم، حيث تدور أحداث الفيلم حول (عدلي) موظف مسيحي، متدين لدرجة التزمت حتى في علاقته بزوجته (نعمات) وطفليه (نعيم) و(نعمة) اللذين يعاملهما بقسوة بالغة وبخاصة ابنه الذي يعشق السينما في الوقت الذي ينظر إليها (عدلي) على أنها من المعاصي الكبري ويمنعه من الذهاب إليها، ولكن (نعيم) الطفل الذكي يستغل أخطاء والديه ليدفعهما لاصطحابه الى السينما بطولة محمود حميدة ، ليلي علوي، منة شلبي، إدوارد، يوسف عثمان، وكوكبة من النجوم ، تأليف هاني فوزي وإخراج أسامه فوزي.