الإسعاف الإسرائيلي: نقل 12 مصابا جراء القصف الأخير من لبنان على حيفا

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، منذ قليل، نقلا عن الإسعاف الإسرائيلي، بأنه تم نقل 12 مصابًا إسرائيليًا جراء القصف الأخير من لبنان على حيفا.

في سياق متصل، وجه موريس سليم، وزير الدفاع الوطني اللبناني، رسالة اليوم الثلاثاء، إلى الجنرال لوتشيانو بورتولانو، رئيس الأركان الإيطالي مفاداها، ضرورة تحرك المجتمع الدولي لتنفيذ وقف فوري لإطلاق النار، حسبما ورد بقناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، منذ قليل.

وأكد وزير الدفاع الوطني اللبناني موريس سليم، التزام لبنان الدائم بالقوانين والمواثيق والقرارات التي تصدر عن المجتمع الدولي والتزامه القرار 1701 وكل مشتملاته.

جدير بالذكر أن، الشرق الأوسط يشهد توترات ومخاوف كبيرة من حدوث حرب إقليمية ترجع إلى عدة أسباب منها، حرب إسرائيل على قطاع غزة التي بدأت في 8 أكتوبر 2023 ومازالت مستمرة حتى الآن.