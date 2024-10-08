أسقف إسنا يترأس وفدا كنسيا لزيارة قرية كومير جنوب الأقصر

أجرى نيافة الأنبا يواقيم أسقف عام إسنا وأرمنت بمحافظة الأقصر والوفد المرافق له، اليوم الثلاثاء، زيارة إلى ديوان عمدة قرية كومير التابعة لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، ويأتي ذلك ضمن زيارته الرسمية التفقدية بنطاق المطرانية، حيث تعكس تلك الزيارة مدي العلاقات القوية التي تربط أواصر العلاقات الاجتماعية والإخاء بين المسلمين والأقباط من أبناء محافظة الأقصر.

وضم الوفد، كلا من القمص متاؤس القمص زخاري وكيل مطرانية إسنا وأرمنت، والقمص تادرس رياض، والقس موسي هلال، والقس أنجيلوس لطفي، والقس إبراهيم عبادي كهنة مطرانية إسنا، وعدد من أقباط قرية كومير، حيث كان في استقبالهم العمدة ماهر ماهر فرغلي، والمهندس أحمد رمضان أمين مساعد حزب مستقبل وطن لأمانة مركز إسنا، بجانب حضور عدد من عمد ومشايخ والأهالي من الأقباط والمسلمين بالقرية .

الزيارة استهدفت زيادة الروابط الاجتماعية بين المسلمين والمسيحيين بالأقصر

وتناول اللقاء، تأكيد الوفد القبطي على تأصيل وزيادة الروابط الاجتماعية بين المسلمين والأقباط وإرسال رسالة للعالم، وفي داخل مصر، أن هناك روح انتماء وأخوة وترابط بين المسلمين والأقباط.

من جهته أعرب العمدة ماهر فرغلي عمدة قرية كومير وأهالي القرية عن بالِغ شكرهم وتقديرهم لزيارة وفد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، التي تتناول روح المواطنة وتلاحم قُطبي الأمة المسلمين والأقباط من أبناء محافظة الأقصر العريقة.

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