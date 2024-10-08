بعد أزمة «التاروت».. «البوابة نيوز» تلتقي صُناع الفيلم.. سمية الخشاب: تحويلي للتحقيق شائعة مغرضة.. إبرام نشأت: لم تحذف أي مشاهد من العمل

أثار فيلم التاروت ضجة كبيرة علي مواقع التواصل الإجتماعي والمواقع الإلكترونية وأصبح حديث الساعة خلال الساعات الماضية بعد أن أصدرت الرقابة على المصنفات المصرية قراراً بمنع عرض الفيلم بسبب مشاهد غير لائقة، وأيضاً مشاركة أحد البلوجرات ضمن مشاهد العمل وتحويل أبطال العمل للتحقيق، التقت "البوابة " بطلة الفيلم النجمة "سمية الخشاب " ومخرج العمل إبرام نشأت للتعرف على حقيقة تحويلهما للتحقيق ومعرفة الأسباب الحقيقة لمنع عرض الفيلم.

حول تحويلها للتحقيق من قبل نقابة المهن التمثيلية بسبب المشاهد غير اللائقة قالت سمية الخشاب: هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة فأنا لست محولة للتحقيق بسبب التاروت مثل ما أشيع، فكلها شائعات مغرضة، ولم تشغلني تماماً ويريدون أن يقوموا بعمل تريند علي حسابي.

وعن مشاركة البلوجر قالت: كل ما في الأمر أن قرار النقابة بعدم مشاركة أي بلوجور في الأعمال الفنية جاء بعد مشاركة البلوجور علي غزلان في الفيلم بعام تقريباً وأنا والمخرج إبرام نشأت تحدثنا مع الدكتور أشرف زكي وهو تفهم الأمر للغاية ونحن نحترم قرار النقابة في أي شىء، وأشارت كل ما قام به هو شوت صغير واحد فقط وليس دورا رئيسيا وحذف الشوت الخاص به ليست لي علاقة به تماماً فأنا ممثلة فقط فهذا الأمر يعود إلي المخرج ونقابة المهن التمثيلية.

وحول تصريحاتها بعرض الفيلم في أول العام الجديد وطبيعة دورها فأكدت: أنا لم أتحدث لأي موقع حول هذا الأمر سوي "البوابة " وهذا كلام غير صحيح بالمرة لأن حتي هذه الحظة لم أنته من عرض تصوير مشاهدي ومتبقي بها يوم واحد ثم الشركة المنتجة سوف تحدد توقيت عرض الفيلم.

لافتة إلى أن الفيلم يدور في إطار تشويقي ومثيرة للغاية وأيضا دوري فيه لم أقدمه من قبل حيث أجسد دور فتاة تدعي "نيرة" تقرأ التاروت وتهتم بالفلك والعلوم الأرقام وتتعرض لمشكلة وهي صغيرة وتؤثر في حياتها وعلي زواجها ويتطرق الفيلم لأكثر من قضية وسوف يكون مفاجأة للجمهور.

وحول أعمالها الفنية الجديدة تابعت: عرض عليّ أكثر من عمل درامي للمشاركة في السباق الرمضاني المقبل وأنا لم أحسم الأمر حتي الآن وقريباً أقرر ذلك.

ومن جانبه علق إبرام نشأت مخرج فيلم "التاروت" علي أزمة العمل حول وقفه ومنع عرضه وتحويل الفنانين المشاركين في العمل إلي التحقيق وقال لـ البوابة : هذا الكلام عارٍ تماماً وليس له أساس من الصحة ، وحول ما أشيع أن هناك مشاهد غير لائقة في العمل غير صحيح بالمرة، ولم يتم منع عرض الفيلم وتمت الموافقة علي الفيلم نهائياً من هيئة الرقابة المصرية ومن نقابة المهن التمثيلية مؤكداً أن ما حدث حولي فيلم و"المؤمن مصاب".

وحول حقيقة وقف الفيلم بسبب البلوجور علي غزلان قال : بالنسبة مشاركة البلوجور علي غزلان مثله مثل أي شخص لديه مشهد واحد فقط فلذلك لا يحتاج أن يكون ممثلا أو عضوا نقابيا، وكل الأفلام تسير بهذا المنهج كل ما في الأمر أن قرار النقابة بعدم مشاركة أي بلوجور في الأعمال الفنية جاء بعد مشاركة البلوجور علي غزلان في الفيلم بعامين بالضبط وقرار النقابة كان منذ أربعة أشهر تقريباً فقط ،وتابع أنا والمخرج إبرام نشأت تحدثنا مع الدكتور أشرف زكي وهو تفهم الأمر للغاية ونحن نحترم قرار النقابة في أي شىء وأشارت كل ما قام به هو شوت صغير واحد فقط وليس دورا رئيسيا، وأكد بعيداً عن مشهد غزلان لا يحذف من الفيلم حتي الآن أي مشاهد نهائي.