عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: "استهداف القطاع التعليمي.. وجه آخر لجرائم الاحتلال في قطاع غزة".

"ماذا تريد أن تصبح عندما تكبر؟".. سؤال اعتاد الأهل سؤاله لأطفالهم، بينما في غزة لم يعد السؤال مجديا، حيث ستكون الإجابة: أريد أن أكبر وفقط، أريد أن أنجو من صواريخ الاحتلال ومتفجراته وقنابله، أريد الحياة.

ثم ماذا يجدي نفعا السؤال لأطفال غزة بعد أن دمر الاحتلال مدارسهم وجامعاتهم وكل مؤسساتهم التعليمية؟ وماذا يجدي السؤال وقد تعمد الاحتلال تجهيل ما بقي على قيد الحياة في قطاع غزة على مدار عام كامل من الحرب لم يرتدع فيها الاحتلال من ارتكاب الجريمة تلو الأخرى، مستهدفا حاضر الفلسطينيين ومستقبلهم، وعلى مدار عام كامل تكشفت الأضرار التي لحقت بكل القطاعات في غزة نتيجة الحرب، وكان قطاع التعليم أكثر المتضررين لتدمير مئات المدارس تدميرا كاملا، فيما أصبحت أخرى ملاذ لآلاف النازحين.