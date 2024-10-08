بالصور.. وكيل تعليم الأقصر يتفقد برنامج التأهيل البدني والذهني للمعلمين الجدد

تفقد الدكتور صفوت جارح عبد العظيم وكيل مديرية التربية والتعليم بالأقصر والقائم بأعمال وكيل الوزارة، اليوم الثلاثاء، أعمال برنامج التأهيل البدني والذهني للمعلمين الجدد، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان" ووفقاً لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.

أقيم التدريب بمكتبة مصر العامة بالأقصر، بالتنسيق بين إدارتي التدريب والتخطيط الاستراتيجي بالمديرية، وتوجيه التربية الرياضية والأكاديمية المهنية للمعلم، ويختتم البرنامج التدريبي فاعلياته غداً الأربعاء.

وقد اشتمل التدريب على عدة محاور كان من أبرزها إحياء قيم الولاء والانتماء وتنمية التواصل الفعال وتطوير الذات، كما خصص جانب من البرنامج التدريبي لإثراء جانب التمرين البدني للمتدربين البالغ عددهم ٦٦ متدرباً.

وأشاد "جارح" بمستوى الأداء خلال التدريب، وأثنى على أداء الجهات المنظمة، وأكد على أن هذا التعاون المثمر هو بذرة أي نشاط ناجح، وأكد خلال لقائه للمتدربين " أنصحكم بالمطالعة والقراءة حتى خارج مجال تخصصك، ومن لم يتقدم يتقادم، فطوروا ذاتكم واعتنوا بفكركم، وابتكروا في طريقة عرضكم للمعلومة إنكم تحملون أسمى رسالة إنسانية، وإلا فأي شرف يضاهي شرف تربية النشء وتعليمهم، بأيديكم سيخرج جيلاً واعياً محباً لوطنه غيوراً عليه فأنتن ستعملون بمرحلة رياض الأطفال والمرحلة الإبتدائية، لذا أوصيكم بحسن رعاية هؤلاء الأطفال؛ فأنتم أول من سيتعاملون معه في أول التحاق لهم بالمدارس ودور العلم، فبكم إما أن يعشقوا المدرسة، وإما غير ذلك".

تعليم الأقصر تنفذ تدريبات مكثفة للمعلمين والمعلمات الجدد

كانت مديرية التربية والتعليم بالأقصر، قد نظمت عدة تدريبات للمعلمين والمعلمات الجدد المنعقد إحداها بمدرسة الأقصر الثانوية بنات بإدارة الأقصر التعليمية لمدة 4 أيام، بحضور سحر عبد الحارس مهدي مدير إدارة التدريب بالمديرية، واستهدف التدريب 187 معلماً من المعلمين الجدد، يشغلون وظيفة معلم فصل، كما تم تنظيم تدريب المعلمات الجدد المنعقد بمدرسة عمر بن عبد العزيز الابتدائية بنجع الطويل، وتدريب المعلمين الجدد بمدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الابتدائية بمدينة إسنا.

يشار إلى أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أعلن بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، نتائج مسابقة تعيين 30 ألف معلم لهذا العام، وذلك للتمكن من سد العجز وتلبية الاحتياجات الخاصة بالعملية التعليمية.

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