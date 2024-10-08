اسكتش مسرحي عن كلية الألسن في اللقاء التعريفي للطلاب الجدد بجامعة قناة السويس

قيم اليوم الثلاثاء، اللقاء التعريفي بالطلاب الجدد والقدامى بكلية الألسن جامعة قناة السويس، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس.

ثم تقديم اسكتش مسرحي حول كلية الألسن وأقسامها وبرامجها الدراسية.

وفي اللقاء ـ ألقى الدكتور محمد عبد النعيم كلمته، التي دعا خلالها الطلاب للمشاركة في الأنشطة الجامعية والاستمتاع بالحياة الجامعية بكامل طاقتها، مؤكدًا على أهمية الانخراط في الأنشطة الطلابية لتحقيق التوازن بين التعليم والحياة الاجتماعية.

وتطرق الدكتور محمد عبد النعيم إلى مجالات العمل المتاحة، مشيراً إلى الفرص المهنية الواعدة التي تنتظرهم في مجالات متعددة، سواء في القطاع الخاص أو الحكومي.

تأتي اللقاءات التعريفية للطلاب الجدد تحت إشراف الدكتور محمد يس مدير مركز الدعم الأكاديمي.

ومن جانبه - رحب الدكتور صفوت عبد المقصود، بالطلاب الجدد مؤكدًا على أهمية تعلم اللغات واكتساب مهارات متعددة لدعم مسيرتهم المهنية، موضحاً أن كلية الألسن تسعى لتقديم تعليم متميز في اللغات المختلفة لتمكين الطلاب من دخول سوق العمل بقوة.

كما عرض الدكتور حسن رجب المدير التنفيذي لمعهد كونفوشيوس وأول عميد لكلية الألسن تاريخ الكلية من النشأة حتى الآن ، شاكراً كل من ساهم في إنشاء وتطوير هذه الكلية التي ولدت عملاقة.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور طارق أبو الميلة على أهمية خدمات الدعم والإرشاد الأكاديمي التي تقدمها الكلية لطلابها، بهدف مساعدتهم على النجاح والتفوق في رحلتهم التعليمية، مشيرًا إلى أن الكلية تسعى دائمًا لتقديم أفضل الخدمات للطلاب.

وختاماً ، الدكتور صفوت عبد المقصود استعرض الأنشطة السبعة المتاحة للطلاب، بما في ذلك المجالات الرياضية المختلفة، وأماكن تقديم الخدمات داخل الجامعة، لتوجيه الطلاب الجدد نحو الاستفادة القصوى من كل الإمكانيات المتاحة.